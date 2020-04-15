【好姐姐系列】外傭勤學廣東話鑽研廚藝愛錫孩子　2孩港媽幸運遇上100分姐姐

▲ 有2孩媽媽分享遇上「100分姐姐」，姐姐既勤學廣東話，用心鑽研廚藝，又愛錫她的子女。

不少媽媽會在群組交流外傭工作的情況，當中不乏投訴姐姐的工作表現未如理想，但也有媽媽分享好姐姐的正能量故事。一名育有一對子女的媽媽於社交媒體分享，她幸運遇上「100分姐姐」，姐姐既努力學廣東話，又用心鑽研廚藝，更難得的是很愛錫她的子女。

自學廣東話應付日常溝通

該名媽媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，以「我的100分姐姐，生日快樂」為題發帖文，她指2018年12月初次聘請外傭，當時這名24歲的印傭已婚，並育有一名4歲女兒。姐姐最初只懂印尼話，不懂廣東話及英文，她們只能用身體語言溝通，不過她讚姐姐好學︰

姐姐好叻，好努力學廣東話又會瞓覺前自己睇書學，依家已經識聽識講好多喇！溝通完全無問題。

▲ 外傭樂於鑽研廚藝，令一家有口福。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

媽媽稱姐姐總是笑容滿面，即使她有時整蛋糕，不好意思留下很多東西給姐姐洗，姐姐也是笑著表示不緊要。她又指姐姐記性好，很多時候只要跟姐姐講一次已記得，如姐姐怕自己忘記，又會用紙筆記低。

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擺盤精緻自動自覺工作

此外，她欣賞姐姐用心鑽研廚藝，而且擺盤精緻。她坦言味道未至於很好吃，但一定不難吃。

之前我仔返學時要送飯，有時我唔得閒整佢都會砌到靚一靚先送飯到學校。

▲ 媽媽分享外傭為兒子預備的飯盒，看得出用心。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

有時媽媽在Facebook看到想吃的餸，跟姐姐講想吃再教她如何煮，第二日就有得食。她分享沒有規定姐姐的工作日程，只有幾個要求︰

就係每日瞓覺前一定要洗頭沖涼，每星期換一次床單，每日一定要吸麈拖地、洗廁所，星期一至五要煮三餐。

▲ 外傭擺盤精緻，令食物加分。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

她補充在新冠肺炎疫情下，一家多留家避疫，即使姐姐每日要煮三餐都沒黑面，「日日都自動自覺做家務、買餸、煮飯」。她坦言姐姐也有「大頭蝦」時，例如忘記關雪櫃門；在房間晾衫忘記開抽濕機，令衫發臭要重洗。

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最重要愛錫小朋友

可是這些都是小事，媽媽感恩這一年多來一家人與姐姐相處融洽。她最初叫姐姐跟他們同枱吃飯，但姐姐婉拒了，選擇與兩位小朋友同枱吃飯。姐姐很愛錫她的一對子女，閒時會陪小朋友玩。她感嘆︰

我覺得自己好幸運遇到好姐姐，希望佢會繼續同我續約啦！

▲ 媽媽指外傭姐姐很愛錫她的一對子女。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

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責任編輯︰王明芳