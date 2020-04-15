【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考　目標放榜日期7月22日

▲ 教育局局長楊潤雄（左）宣布文憑試於4月24日開考。（曾耀輝攝）

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局早前表示如果文憑試能夠在4月24日（星期五）開考，所有筆試可於5月25日完成，而放榜日期仍會維持在七月之內，對報讀本地或境外大學的時間表，實際影響有限。教育局局長楊潤雄與香港考試及評核局秘書長蘇國生今日（15日）下午2時見傳媒。

楊潤雄表示，主流意見認為可在安全範圍下完成文憑試是會對考生最好，因此宣布DSE4月24日開考，目標放榜日期7月22日。他又指局方的後備方案是，如考試日期未如期開考將會推遲至5月22日開考，其放榜日期會押後至八月中；如五月下旬未能開考，將會進一步延遲至6月11日開考，其放榜日期會在八月底，屆時會審視疫情及經徵詢醫學意見盡快公布。

他更指出，在最壞的情況下，假如文憑試未能在6月11日開考，考評局會取消文憑試。當局已定了一個評估成績等級的機制，令學校可以根據各個考生的校內成績，以及用各中學過往在文憑試的成績作調整，而得出學校考生報考科目的評估成績等級。

楊潤雄指，由於疫情難料，考評局必須作出兩手準備，包括要求學校評估各個考生的校內成績，如果今年文憑試順利完成，有關數據可以使學校跟考評局的參考長遠研究如何完善評估機制。

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他表示，在不同渠道中聽到考生擔心在疫情之下進行考試的安全性，他重申考試是一項低風險的政策活動。當局充分理解考生的需要，亦以在試場及考試安排上加強各項防疫措施。包括包括為考生及考務人員準備防疫物資，為進入考場的考生量度體溫及消毒，沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀的考生才能參加考試，又盡量增加座位間的距離至1.8米，並且每日加強清潔考場。

考評局早前公布，已為各考場作好準備，包括為考生及考務人員準備防疫物資，為進入考場的考生量度體溫及消毒，沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀的考生才能參加考試，又盡量增加座位間的距離至1.8米，並且每日加強清潔考場。考評局將因應最新情況，考慮是否提供更多指引，保障考生在考場內的安全。

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記者：郭詩詩