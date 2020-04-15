【機不離手】家居檢疫卧床玩電話煲韓劇　手機砸中女子左眼險失明

▲ 家居檢疫卧床玩電話煲劇，女子手機砸中左眼險失明。

許多低頭族機不離手，甚至有睡前關燈玩手機的習慣。台灣一名女子卧床用手機煲劇，打瞌睡時不小心鬆手，手機掉落砸到左眼，翌日起床後突然視力模糊，求診後發現左眼出現黃斑部下出血及視網膜出血情況，接近失明狀態。

綜合台灣媒體報道，高雄一名26歲女子於3月家居檢疫期間，每日都玩手機打發時間，晚上失眠時，更會卧床用電話煲劇。在家居檢疫結束前一天，她以仰卧的姿勢，雙手握著手機看韓劇，惟打瞌睡時不小心鬆手，手機掉落砸到左眼，翌日起床後突然視力模糊。

女子於家居檢疫結束後就馬上求醫，經初步檢查後發現，女子雙眼約有300度近視，左眼配鏡矯正後視力僅有0.01，接近失明狀態。再經視網膜光學斷層掃描檢查後發現，左眼黃斑部下方有血塊，附近有嚴重水腫，視網膜亦有出血與水腫情況。

主診醫生洪啟庭表示，為女子注射藥物止血消腫，經過2周後，她左眼的視力稍為回復到0.05，仍需長時間觀察。洪醫生根據以往經驗指：

此類出血可能不容易消失，即時血塊消失後，容易因結疤而造成永久性失明。

他又提醒，夜晚在床上玩手機時，最好坐起來，或背後靠著枕頭，與手機保持至少40厘米以上的距離，並且盡可能開燈，減少藍光對眼睛的傷害。

長期關燈玩手機可致「眼中風」

內地曾報道指，有人因長期關燈看手機，導致視力變得模糊，求醫後確診「眼中風」。香港眼科醫學院前院長周伯展指出，眼中風患者視力會受損，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。

不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等等的後遺症。他補充指，眼中風的症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，詳情即睇【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣

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