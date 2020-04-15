【醫生媽媽】赴前線抗疫被指染病風險高　美國醫生單親媽痛失4歲女兒撫養權

▲ 美國一名前線抗疫女醫生被法庭裁定失去女兒撫養權，理由是女兒留在其身邊染疫風險高。

美國新冠肺炎疫情持續爆發，確診病例已突破60萬，死亡人數逾2.6萬人。在美國邁阿密一名急症室女醫生因上前線抗疫，被法庭指感染新冠狀肺炎風險高，宣判將其4歲女兒的撫養權，交予離婚2年的前夫，令女醫生感到崩潰，認為法庭要她從孩子和病人之間作出選擇，是非常殘忍。

美國邁阿密急症室女醫生Theresa Greene，日前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問作出控訴，指法庭歧視她是離婚家長，剝奪其撫養權。

如果我仍是已婚，我就有機會帶孩子回家，沒有人會告訴我不應這樣做。

Theresa在訪問中表示，與前夫離婚2年，二人平分4歲女兒的撫養權。不過，前夫以她在醫院工作感染新冠肺炎風險大為由，向法庭申請在疫情期間，取得女兒的完全撫養權。

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法庭︰女兒在醫生媽媽身邊不安全

當地法官Bernard Shapiro上星期裁定，因應新冠肺炎疫情嚴重，女兒留在媽媽身邊並不安全，下緊急命令授予前夫，在疫情期間擁有女兒的完全撫養權，以減低女兒染疫風險。

▲ Theresa Greene接受美國CNN訪問，對法庭裁決作出控訴。（影片截圖）

在孩子與病人間作選擇太殘忍

前夫一方的律師在聲明中認同，裁決保護了孩子的最大利益和安全，並對前妻的抗疫工作致以崇高敬意，並感謝她和所有醫護作出的犧牲。前夫會安排兩母女視像通話，在疫情過後，會補償母女的相處時間。Theresa認為，判決對她不公平和折磨，重申不會放棄工作和病人。

要我在孩子與病人之間作選擇，是很殘忍。

醫生媽媽︰不知何時再見女兒

她又反駁女兒留在她身邊不安全的說法，她指自己在醫院工作時，女兒會多留在爸爸身邊，而且她抗疫時身穿全套個人防護裝備，回家亦非常注重衛生，盡量減低感染風險。

她不知道何時可以再與女兒見面，因她無法知道疫情何時結束，現時女兒不知道發生什麼事，只知道媽媽很傷心。她已正就撫養權提起上訴。

我知道她現在需要我……但我要遵守從醫的誓言，希望女兒長大後能以我為榮。

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責任編輯︰林綺玲