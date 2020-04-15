【限聚令】中學生去麥當勞溫書不滿被搭枱　粗口男無戴口罩反罵︰無位坐仲做功課

▲ 有中學生去麥當勞溫習不滿被搭枱，無戴口罩男子以粗口指罵阻礙其進食。

香港中學文憑試（DSE）還有9日開考，考生們現正努力奮戰當中。不過在疫情下，仍有學生們外出到麥當勞及Starbucks等餐廳溫習做功課，然而限聚令實施後，餐廳位置減少，近日有學生到麥當勞溫習時不滿被搭枱，無戴口罩的搭枱男子卻爆粗反鬧學生溫書阻礙食客，事件引起網民爭議。

Facebook專頁「堅離地城十三少」昨日（14日）上載影片，帖文寫著︰「點都好，就算係學生唔啱，都唔應該咁樣說！學生哥都係想搵個地方溫書啫！」片段顯示在一間麥當勞內，一名男子沒有戴口罩大聲指罵旁邊一位身穿學校外套的中學生，引起在場群眾目光。

不滿學生霸佔座位 破口大罵

事緣中學生與友人先坐下做功課溫習，疑出言不滿男子「搭枱」阻礙溫習，男子隨即發惡，沒有戴上口罩。

呢個位我問咗你個friend有無人坐我先坐低，就係咁簡單。

餐廳職員見狀到場勸阻，惟躁男再對著學生破口大罵，「位置都已經唔多，仲喺到做功課吹水！」學生接著起身離開，「我而家出去，咁你可唔可以俾我出去啊？」

頂撞指罵學生

男子繼續大聲指罵學生，「你咁大聲講，我就讓你！」學生接著一邊走出座位，一邊回應，「我怕大聲講你話我無禮貌啊！」男子聞言更氣上心頭，頂撞學生︰「你仲嘈咩啊？」再次重申餐廳內沒有位置進食。

網民反應兩極

事件引起網民熱議，評論兩極，不少網民支持無口罩男「其實座位真係俾客食嘢，現在已經少位坐，啲人仲霸住做功課打機或只是傾偈實在好黑人憎」、「做功課就去圖書館啦，人地嗰度餐廳嚟」及「唔單止阻住舖頭做生意，又唔讓個位比有需要嘅人食飯」。

另外，亦有人表示疫情下不支持學生外出溫習，應留在家中，「咁危險唔好喺出面溫啦」、「返屋企溫書啦」！不少人批評躁男子不戴口罩，亂噴口水，散播細菌。

其他相關新聞，即睇：

【自私留學生】要求WiFi打機食三文魚燒雞 醫護痛批確診留學生入院當酒店度假

【社區播毒】留學生回港違反隔離令 IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床

【隔離令】年輕男女戴監察手帶山頂打籃球 林鄭：警方已尋獲相關人士

責任編輯：王明芳