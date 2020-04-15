【哈佛研究】封城不能控制新冠疫情　疫苗是救星否則社區隔離或需實施至2022年

▲ 哈佛研究指出，社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年。

新冠肺炎疫情仍未受控，全球確診人數已突破200萬宗，各地都採取社區隔離、封城等措施阻止疫情蔓延。哈佛研究人員表示，一次性的封城，並不能將疫情控制，除非開發出疫苗或有效療法，否則社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年。

研究刊於期刊《Science》，研究人員指出一次性的封城措施對控制「大流行」的疾病未必足夠，假如沒有持續限制，第二波的高峰，有機會比現時更高。

研究指出，不少國家都採取了社區隔離、關閉學校、工作場所、限制聚會等措施，以阻止疫情擴散及降低醫療系統的壓力，但如果一直沒有疫苗或有效的治療方法，那麼社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年，這樣才能避免醫療系統負荷過大。

另外，假如人類對新冠病毒的免疫力屬永久，那麼在大爆發後，病毒可能會消失5年或以上。假如人類對新冠病毒的免疫力較短期（約40周），那就有機會每年爆發；如人類免疫力約有2年，則是每2年爆發。

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不過，研究團隊也明白要長期實施社區隔離政策，對經濟、社會、教育都會造成嚴重影響，所以建議思考目前有什麼可行的措施，例如擴大ICU病房的容量、尋找治療方法減低ICU需求或其他創新思維。研究團體強調，如果社區隔離措施做得不夠長久或沒有效，將會為醫療系統帶來災難性的負擔。

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責任編輯：羅嘉欣