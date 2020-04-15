【DSE2020】有中學校長稱備妥口罩探熱等物資　開考就緒

▲ 鄧振強稱，DSE考場的物資已經準備好。（資料圖片）

DSE（中學文憑試）核心科目按計劃4月27日起陸續開考，這天考通識科。中學校長會主席鄧振強稱，已經準備好DSE考場的物資，倘文憑試如期開考，認為考生能放心應考。

鄧振強今（15日）於一個電台節目稱，物資包括消毒物品、探熱設備、口罩供考生備用，以及額外考試物資已齊備。據悉將容許考生提早於考試前40分鐘，即可進入試場，較以往做法早，學校也會提供地方，供考生溫習時保持距離。

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考生應考前要探熱，倘體溫高達攝氏38度或以上，考生不准考試。他強調探熱過程很嚴謹，先探額頭，如有發燒就會耳探。據悉考評局容許首次耳探達38度以上，考生可稍歇休息後再探，以第二次為準。倘考生仍發燒，考場會提供文件予考生申請評估成績。

考試期間，試場可按情況把考試延長15分鐘，讓校內不同試場考生，於不同時段分批使用洗手間。

鄧振強又稱，考試安排向來以師生健康為考慮，因此當局早前延遲考試4星期。倘本月底能開考，說明疫情已改善。可是倘新一波疫情再現，也不排除會再延期。

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責任編輯：吳卓峰