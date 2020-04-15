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【明星穿搭】佘詩曼身家過億成圈中小富婆　視后鍾情FENDI+Valentino+Bally

娛樂 13:29 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

佘詩曼身價暴升成圈中小富婆，置裝從不手軟大曬名牌收藏。

佘詩曼（阿佘）出名好演技，近年北上發展後，憑劇集《延禧攻略》人氣急升，同時身價亦暴漲，投資有道的她據指身家早已破億。而阿佘亦未有對自己吝嗇，緊貼潮流的她經常在instagram分享她的名牌手袋收藏，全都以萬元起跳。

香港小姐出身的阿佘，入行後已獲TVB重用，經常被派演重要角色，及後亦很快當上主角，演技備受認同，更分別憑《鳳凰四重奏》及《使徒行者》獲封視后，多年來站穩當家花旦的位置。

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Bally的红色皮革手柄包，高貴大方。（instatram圖片）

阿佘手拎的時McQueen推出的手袋。（instagram圖片）

阿佘成立個人工作室

於2003年，阿佘接演了首部內地劇集《江南京華夢》，而她在TVB的劇集《金枝慾孽》讓她在東南亞走紅，於多個電視頒獎禮上屢獲殊榮。

2011年與TVB完約後，她轉簽內地經理人公司，近年阿佘亦成立了她的個人工作室。

日本品牌The Keiji拼接外套，約港幣$1500。（instagram圖片）

N21的手袋設計平實。（instagram圖片）

阿佘身家過億

在內地發展多年，阿佘的人氣及身價都一直高企，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，人氣排名第67位、收入排名第57位，年收入高達2360萬人民幣。

於2018年因劇集《延禧攻略》再闖人氣高峰，收入翻倍，連同本來在香港投資的至少5個物業，阿佘身家早已破億，絕對是圈中小富婆。

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WIREBAG是品牌ANTEPRIMA的標誌性產品。（instagram圖片）

而阿佘亦未有待薄自己，愛美是女人的天性，她在打扮方面花費不菲。

經常在社交網站發放照片的阿佘，造型十分講究，而配襯她出場的手袋每一個都是名牌中的代表。

Valentino的Vring手挽袋，具設計感又耐看。（instagram圖片）

國際品牌Valentino與FENDI相信都是阿佘的心頭好，見這兩大品牌手袋出現率相對較高。

早前阿佘出席品牌活動，手拎新款的Valentino Vring 手挽袋，淡粉紅皮革配以標誌性品牌金屬扣，可以手拎成可以配上長揹帶使用，簡單又耐看，承惠港幣21,300元。

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Valentino新款手袋，巨型金屬扣極具標誌性。（instagram圖片）

在阿佘新帖的照片中，見她換上羽毛上衣配鮮黃長裙，手按著的亦是新款Valentino手袋，簡潔易襯配上巨型金屬扣，不失奢華。

FENDI設計簡約，KAN U皮革手袋非常百搭。（instagram圖片）

FENDI推出的漆皮斜揹包，適配搭合輕便裝束。（instagram圖片）

同樣於阿佘IG曝光率極高的FENDI，亦是不少女生喜歡的牌子。KAN U皮革手袋，淡粉紅色配合春夏氣氛，四方袋型更具青春氣息，售價約港幣20,800元。

另外FENDI的側揹小包，阿佘選擇了較為罕有的紫色皮革，身穿輕便服裝時可作點綴之用。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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