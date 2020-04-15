【新冠肺炎】港大研究新冠病毒在4度及22度環境均可存活14日　　

▲ 病毒在外科口罩的表面多日後仍能被檢測，專家不建議大家重用口罩，而每次佩戴、除下或觸碰口罩，必須徹底清潔雙手。（梁偉榮攝）

近日新冠肺炎確診個案呈現單位數增長，不過香港人仍要繼續抗疫，不可以鬆懈，港大醫學院再在社交網站提醒市民病毒在物件的存活時間以及如何消毒才是最有效方法。例如個人物品沾上病毒，清洗後又擔心病毒仍然存留，到底病毒會在物件表品存留多久？如何令懷疑受污染物品保持清潔？

【留家抗疫】病毒可在塑膠存活達9天 任天堂籲勿用酒精消毒Switch：或損壞設備

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前研究新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)在不同環境的感染力。這些研究結果能幫助市民正確方法保持個人衞生和家居清潔，有關研究可留意港大醫學院社交媒體。

研究解答了日常的消毒問題，例如究竟高溫可否殺死病毒？團隊在實驗室量度病毒在不同溫度下減少速度。在愈高溫的環境下，病毒越快失去感染力。以下是病毒在不同溫度下失去感染力的所需時間：

■ 4℃：14日後病毒仍然穩定

■ 22℃：14日

■ 37℃：2日

■ 56℃：30分鐘

■ 70℃： 5分鐘

▲ 高溫殺死病毒的情況。（港大醫學院圖片）

如果市民擔心自己衣物曾接觸病毒，例如曾接觸患者，或要照顧家居隔離人士，。

至於病毒在不同物料表面的穩定性是否有分別呢？團隊測試過病毒停留在不同物料表面的穩定性，以下是病毒在各種物料上失去感染力的所需時間：

■ 紙張、紙巾：3小時

■ 木材、布料：2日

■ 玻璃：4日

■ 不鏽鋼、塑膠：4至7日

■ 外科口罩表面：7日後仍驗出病毒

▲ 病毒在不同物料的情況。（港大醫學院圖片）

不過研究人員指出要注意的是，病毒在外科口罩的表面多日後仍能被檢測，因此不建議大家重用口罩，而每次佩戴、除下或觸碰口罩，必須徹底清潔雙手。病毒在紙張只存留三小時，那麼在口罩外層加張紙巾是否可以令口罩更耐用？這方法亦不建議，因會令佩戴者更加不舒服，可能會更頻密觸摸口罩而沾污雙手。

了解港大分析7種清潔劑成分的功效，即看【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：伍瑋瑋