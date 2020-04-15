【消委會】今年首季口罩投訴共涉款逾144萬元　事主買大批口罩運回國內疑受騙失20萬元

▲ 新冠肺炎肆虐，口罩成「搶手貨」。（陳靜儀攝）

新冠肺炎肆虐，港人至今仍四出張羅口罩及防疫產品，近期相關的騙案亦湧現。消委會今年首季共接獲649宗有關外科口罩的投訴，共涉款逾144萬元，每宗個案平均涉款2,000元，其中最大金額的個案更涉款約20萬元，事主花錢購買大批口罩後，卻未能收貨，懷疑受騙。

【消委會】今年首季接獲逾600宗口罩投訴 騙徒借社交帳號賣口罩收款後失聯

消委會總幹事黃鳳嫺表示，有投訴人在疫情期間採購大批口罩，透過一間店舖花20萬元採購大批口罩，欲運回國內使用，最終未能收貨，懷疑受騙，向消委會求助；而另一宗涉及消毒酒精產品的個案中，事主花2.78萬元，購買了200盒獨立包裝的消毒濕紙巾，收貨後發現品質有問題，於是向消委會求助。

黃鳳嫺提醒，消費者經社交平台購物時，應選用可靠及有信譽的網上商戶，要特別注意賣方有否列明具體的營高地址及聯絡方法，而在面對不同渠道發放的資訊時，消費者要小心衡量及求證，切勿盡信未經証實的流言。

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記者：陳曉瑩