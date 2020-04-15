鄧炳強：有人英雄化暴力行為　自己坐享政治紅利

▲ 鄧炳強稱有人英雄化暴力，推人犯罪，自己則坐收政治紅利。（資料圖片）

警務處處長鄧炳強今（15日）於一個活動上稱，反修例社會事件以來，示威者暴力不斷升級，批評部分人把暴力行為英雄化，推人去犯法，然而自己卻坐享政治紅利，他呼籲市民要齊聲譴責暴力。

保安局局長李家超則稱，任何危害國家安全的問題，政府不會視若無睹。就《基本法》第23條立法，港府會創造有利條件，不會逃避。不過他指港獨和本土恐怖主義萌芽，比較需要關注，包括今年初起警方發現多宗土製炸彈案，也破獲大量檢獲手槍和子彈的案件，指有人意圖脅迫當局改變政策，做法跟外國恐怖分子相若。

李家超認為，政府可引用《聯合國反恐措施條例》，指明哪些人屬恐怖分子，凍結其財產，以至禁止他人向恐怖分子給予資產等。他指市民應正確了解《基本法》，反對港獨，以保障社會安寧。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇 http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：吳卓峰