【新冠肺炎】港大分析7種成分清潔劑功效　清潔5分鐘後檢測不到新冠病毒

▲ 港大醫學院提醒市民，其實將家居和物品表面以清潔劑清洗一段時間，均能殺死新冠病毒。（陳靜儀攝）

新冠肺炎病毒可黏附在物品表面，香港大學公共衞生學院近日就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，發現新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日。港大醫學院再次就有關研究上載至社交媒體。

【新冠肺炎】港大研究發現病毒可在口罩表層存活多達7日 專家：避免用手觸碰口罩表層感染

研究同時也發現不同成分的清潔劑對殺死病毒有不同的功效，港大研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，研究合人員指雖然病毒在室溫下、在不同物料的感染力仍能維持一段時間，但使用清潔劑能夠有效殺死病毒，減少傳播，TOPick綜合有關研究內容，港大研究測試過以下清潔劑 ，全部在5分鐘後檢測不出病毒：

■ 1:49家用漂白水

■ 1:99家用漂白水

■ 70%乙醇（酒精）

■ 7.5%聚維酮碘（含碘消毒劑的常見成分）

■ 0.05%氯二甲酚（滴露的有效成分）

■ 0.05%氯己定（粉紅色消毒藥水的常見成分）

■ 0.1%苯扎氯安（消毒濕紙巾的常見成分）

至於在1:49的肥皂水內，部分病毒5分鐘內仍具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。港大醫學院提醒市民，其實將家居和物品表面以清潔劑清洗一段時間，均能殺死新冠病毒，減少感染風險。

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責任編輯：伍瑋瑋