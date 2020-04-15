  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (週三) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【主僕情深】張敬軒IG發文悼念愛犬　軒仔難掩不捨：會一直掛住你

娛樂 13:14 2020/04/15

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張敬軒發文悼念愛犬。

娛樂圈中不乏愛狗人士，而張敬軒家裡也養了一屋寵物，家裡有貓又有狗，軒仔可說相當有愛心，而軒仔近日再度面對愛犬離世的打擊，今日在他於Instagram發文悼念愛犬「細佬」，字裡行間流露對愛犬的不捨。

今日張敬軒於個人IG貼出愛犬「細佬」的照片，透露愛犬已離世，他寫道：「細佬，你不用再受苦了，謝謝你這十六來代我陪伴在爸媽身邊。你又乖又叻，你跑喇，去搵阿B，阿Q同飯團玩。哥哥會一直掛住你，再見。」

【軒仔個唱】張敬軒11月重開《盛樂》紅館個唱　軒仔：願疫情退散【有片】

張敬軒愛犬細佬離世。（取自instagram）

兩年前張敬軒面對另一愛犬「飯團」離世的打擊，當時他於IG發文悼念，感覺到他那份傷痛。

張敬軒曾經透露在香港及廣州一共養了四隻狗，四隻狗分別13至15歲之間，年紀老邁及有很多病痛，其中兩隻患有心臟病，另一隻癱了，為了多陪佢牠們，軒仔也減少了工作，如今四隻年紀老邁的愛犬也相繼離世。

【人間有愛】患漸凍人症吳博君未忘演藝夢　張敬軒薛凱琪雪中送炭助度難關【有片】

張敬軒家裡養了貓咪及狗狗。（取自instagram）

雖然愛犬「細佬」癱了，不過軒仔也堅持日日帶牠落街大小便，照顧愛犬無微不至，而每次落街也很大陣仗，他曾對傳媒說：「我特意在美國買了張輪椅給牠，放牠一次要四個人幫手，所以都請多了工人。」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【齊心抗疫】合唱抗疫歌《Fight as One》　陳奕迅蔡依林向醫護致敬為世界打氣【有片】
12:31 2020/04/04
【齊心抗疫】合唱抗疫歌《Fight as One》　陳奕迅蔡依林向醫護致敬為世界打氣【有片】
【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛
11:51 2020/03/28
【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛
【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課　學童盼疫情早日消失回校見同學
10:49 2020/03/27
【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課　學童盼疫情早日消失回校見同學
娛樂人物職業 歌手 張敬軒

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
11:20 2020/04/14
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
【港產口罩】「CareHK 匯愛」口罩符合ASTM Level 1規格　首批20萬個口罩今周實惠發售
15:47 2020/04/14
【港產口罩】「CareHK 匯愛」口罩符合ASTM Level 1規格　首批20萬個口罩今周實惠發售