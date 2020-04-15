【主僕情深】張敬軒IG發文悼念愛犬　軒仔難掩不捨：會一直掛住你

▲ 張敬軒發文悼念愛犬。

娛樂圈中不乏愛狗人士，而張敬軒家裡也養了一屋寵物，家裡有貓又有狗，軒仔可說相當有愛心，而軒仔近日再度面對愛犬離世的打擊，今日在他於Instagram發文悼念愛犬「細佬」，字裡行間流露對愛犬的不捨。

今日張敬軒於個人IG貼出愛犬「細佬」的照片，透露愛犬已離世，他寫道：「細佬，你不用再受苦了，謝謝你這十六來代我陪伴在爸媽身邊。你又乖又叻，你跑喇，去搵阿B，阿Q同飯團玩。哥哥會一直掛住你，再見。」

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▲ 張敬軒愛犬細佬離世。（取自instagram）

兩年前張敬軒面對另一愛犬「飯團」離世的打擊，當時他於IG發文悼念，感覺到他那份傷痛。

張敬軒曾經透露在香港及廣州一共養了四隻狗，四隻狗分別13至15歲之間，年紀老邁及有很多病痛，其中兩隻患有心臟病，另一隻癱了，為了多陪佢牠們，軒仔也減少了工作，如今四隻年紀老邁的愛犬也相繼離世。

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▲ 張敬軒家裡養了貓咪及狗狗。（取自instagram）

雖然愛犬「細佬」癱了，不過軒仔也堅持日日帶牠落街大小便，照顧愛犬無微不至，而每次落街也很大陣仗，他曾對傳媒說：「我特意在美國買了張輪椅給牠，放牠一次要四個人幫手，所以都請多了工人。」

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