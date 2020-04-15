【齊心抗疫】嶼巴旗下巴士噴消毒塗層　疫情期間收入跌逾半

▲ 嶼巴所有巴士將加強消毒工作。（資料圖片）

新大嶼山巴士今日（15日）起，將採用科技大學團隊研發的消毒殺菌塗層，為旗下所有路線、至少151部巴士噴灑消毒工作。

嶼巴副總經理陳天龍稱，塗層對人體呼吸及皮膚無害；加上倘用清水或漂白水清潔車廂，塗層也不會被刷走，效力可持續90天，除了可減輕前線清潔工的工作壓力外，乘客也可增加信心。

研究結果顯示，殺菌塗層有效殺滅99.9%的麻疹、腮腺炎、風疹等高傳染性病毒，更可殺滅99.9%的貓杯狀病毒。貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，其抗藥性高於所有冠狀病毒，包括引發新型冠狀病毒(COVID-19)，有效期長達90天。

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收入較平時插水逾五成 無裁員計劃

陳天龍稱，疫情期間嶼巴收入較平時減超過一半，其中往返新界西及深圳灣口岸的巴士線，客量大減，直接影響收入。反而他稱疫情期間，市民也會到嶼南一帶行山觀光，往返東涌及嶼南客量相對穩定，影響不及關口線大。

他稱嶼巴有安排車長等員工放無薪假，服務關口線的員工影響較大，平均每月需放無薪假4至6天。他稱目前無裁員計劃，主要依賴員工自動流失；公司會申請政府「抗疫基金」所有資助，包括「保就業」出糧資助，以及申領燃油補貼等。

截至去年4月，嶼巴車輛共有151部。嶼巴開辦多條路線來往梅窩、大澳、昂坪寶蓮寺、東涌等地，另外有一條機場巴士路線是由香港國際機場往返梅窩。除此之外，新大嶼山巴士亦有開辦一條由紅磡碼頭開往昂坪寶蓮寺，和兩條分別由港鐵元朗站及天水圍天慈邨往返深圳灣口岸的路線。

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記者：吳卓峰