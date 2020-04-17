【罕見意外】71歲老婆婆大笑時誤吞假牙　整排假牙卡在食道致兩處穿孔

▲ 71歲老婆婆大笑時誤吞假牙，令到食道有兩處穿孔。

不少老人家有牙齒脫落的問題，或要裝上假牙進食。戴著假牙時要小心，否則突然脫落或會造成意外！內地一名老婆婆，不慎吞下假牙，嘗試用饅頭將它推下去不果，最終整排假牙卡在食道，令到食道有兩處穿孔。

大笑時誤吞假牙

綜合內地傳媒報導，西安一名71歲的老婆婆，在和孫子玩樂的過程中大笑，假牙意外脫落，更不慎吞下假牙，卡在食道裡。

她試過吃饅頭等偏方，試圖將假牙頂下去，沒想到不但沒有起到作用，最後更導致一整排的假牙都卡在喉嚨裡，非常難受。婆婆3天未能進食，最終在家人陪同之下去到西北大學附屬醫院西安市第三醫院求醫。

消化內科主任楊琦表示，老奶奶送院時，因3天沒有吃飯有點虛弱，但精神狀態及生命體徵還算不錯。考慮到她情況危急，醫護人員反覆討論後，擬定了內鏡下異物取出手術實施方案，並對可能出現的拼發症制定了應急預案。

醫生：未及時取出會造成食管穿孔

幸好最後手術進行得很成功，老人的假牙被順行取出。但經過假牙的長期壓迫，老人的食道有2處穿孔，需要繼續在消化內科進行抗感染對症治療，在醫護人員的細心照料下，現在已經出院。楊琦又提到：

如果未能及時取出，患者將無法吃飯，隨著時間的推移，會造成食管穿孔，造成縱隔感染，最終會危及生命。

【食藥須知】30歲OL食感冒藥後胸痛求醫 一件事做不夠致食道發炎潰瘍

【食道撕裂】男子狂飲1公升冰水食道黏膜撕裂吐血 醫生：嚴重可致胃出血

【珍珠塞腸】13歲男童一周飲兩次珍珠奶茶 懶咀嚼直接吞珍珠落肚致腸梗塞

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣