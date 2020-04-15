【消委會】檢測最新15款BB車　3款耐用欠佳手把車架損毀或構安全風險【附廠商回應】

▲ 消委會測試了15款嬰孩手推車，檢測BB車的結構安全及耐用度、使用方便及舒適程度。

各位準爸媽迎接BB的來臨時，會四處搜購嬰兒用品，包括BB車，市面上的嬰孩手推車款式多，消費者委員會測試了15款嬰孩手推車，檢測BB車的結構安全及耐用度、使用方便及舒適程度，當中有3款耐用欠佳，父母選購BB車前不妨參考一下。

消委會測試最新15款嬰孩手推車，測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，於2019年及2020年在歐洲實驗室進行，當中測試的BB車主要在歐洲購買，本港及網上亦有售， 售價約由1,800至12,000港元，有7款三合一組合手推車，即可配合嬰兒提籃或汽車安全座椅使用，另3款可於座椅上加裝汽車安全座椅使用的組合手推車，以及5款簡便手推車。

測試發現，1款樣本的鎖定裝置設計未能符合安全標準要求，亦有3款樣本的耐用性欠佳。此外，11款樣本方便使用，惟大部分的舒適度較低，整體檢測結果不俗，以5分滿分計，多達11款達4分及4.5分。

3款耐用性欠佳

結構安全及耐用檢測方面，測試參考最新版本的歐洲標準BS EN 1888-1:2018及BS EN1888-2:2018。檢測員將BB車在不規則的路面行駛上72,000次，測試車輪強度、手把強度等。3款耐用性欠佳︰

Bugaboo Ant（售價約$5,600，原產地中國）

經過逾1700次的手把強度測試後，手把及車架的兩個連接件均折斷，手把脫離了車架，有機會在推BB車時有溜走的危險。

Stokke Beat （售價約$6,300，原產地匈牙利）

完成13,300次測試後，車架一個鉸位有輕微裂痕，手把測試後可用，沒有尖角或鋒利邊緣，未有構成安全危險。

Chicco Miinimo2（售價約$2,600，原產地中國）

經過1次手把強度測試後，手把及車架一個連接位出現損毀，但未構成安全危機。

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廠商回應內部檢測通過標準

就以上結果，廠商都有回應。「Bugaboo」生產商表示有關BB車型號符合了歐洲標準的要求，提供了2份報告，而品牌亦有不斷改進產品，市面出售最新的是改良後的升級版本。「Stokke」生產商表示內部測試亦發現部分商品出現消委會耐用測試所發生的情況，但經認可實驗室確認不會構成安全問題，如購買有關BB車出現類近情況，可聯絡該品牌的客戶服務跟進。「Chicco」生產商表示有關產品符合歐洲安全標準的要求，提供了2017及2019的報告證明，認為消委會的測試可能運送過程不當令產品損毀，亦在收到消委會測試結果後，再抽BB車樣本測試，通過標準要求。

1款BB車的鎖定裝置有待改善，用於固定座椅或嬰兒提籃的裝置被50牛頓（Newton，N）以下的力度弄得鬆脫︰

CyBex Prian （售價約$12,000，原產地中國）。「CyBex」代理商表示有關產品符合歐洲安全標準要求，亦提供了報告證明。

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由用家角度多方面評測

消委會有測試15款BB車的使用及舒適度，由操控行駛表現、椅背調校可單手操作、方便收摺打開、車輪鎖方便踩踏、手把可調校高度或角度、方便在交通工具上使用、體積可否存放車尾箱、椅套可拆除清洗、座椅舒適度，以及儲物籃方便使用多方面去評分，以5分計，11款達4分或以上，名單如下︰

Bugaboo Fox（售價約$11,400，原產地中國，總評4.5分）

Cybex（售價約$12,000，原產地中國，總評4.5分）

Chicco Trio Best Friend（售價約$8,200，原產地中國，總評4分）

Quinny Hubb（售價約$7,000，原產地中國，總評4分）

Stokke Beat（售價約$6,300，原產地匈牙利，總評4分）

Silver Cross（售價約$7,700，原產地中國，總評4分）

gb Gold Qbit+All City（售價約$2,900，原產地中國，總評4分）

gb Gold Pockit+All City（售價約$3,400，原產地中國，總評4分）

Maxi-Cosi Lara（售價約$2,600，原產地中國，總評4分）

Ergobaby Metro（售價約$3,000，原產地中國，總評4分）

Cosatto Woosh XL（售價約$3,000，原產地中國，總評4分）

以上一切資料以消費者委員會出版522期《選擇》為準

更多消委會報告，即睇︰http://bit.ly/3aZbvAO

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責任編輯︰顏紫燕