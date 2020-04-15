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【Play At Home】SONY推兩款PS4遊戲免費下載　設千萬基金助小型遊戲工作室度難關

休閒 13:49 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

家庭娛樂平台Sony Interactive Entertainment（SIE）推出「Play At Home」活動，提供兩款免費遊戲予玩家下載。（遊戲截圖）

宅在家抗疫，打機絕對是其中一項最好的消遣活動。家庭娛樂平台Sony Interactive Entertainmen為響應Stay at home這項措施，推出「Play At Home」（在家遊玩）活動，提供2款遊戲讓PlayStation玩家免費下載，在家遊玩，並成立基金幫助面臨財務危機的小型獨立遊戲工作室度過逆境。

「Play At Home」提供的兩款免費遊戲包括「 UNCHARTED: The Nathan Drake Collection」及「Journey」，會於香港時間4月16日凌晨4時至5月5日凌晨4時期間，供玩家免費下載，而兌換後更可一直擁有。

UNCHARTED: The Nathan Drake Collection是尋寶冒險遊戲系列，緊張刺激。（遊戲截圖）

相信PlayStation粉絲應該對「UNCHARTED: The Nathan Drake Collection」絕不陌生，這套尋寶冒險遊戲系列，曾推出多個不同單元的故事。玩家在遊戲中會扮演Nathan Drake，到世界各地冒險尋找傳說中的寶藏，並與遇上覬覦財寶的邪惡組織，要敵人進行對抗爭奪寶藏及揭開傳說中的古代都市之謎。

Journey同樣是一款冒險遊戲，但畫風則偏向優美簡約。（遊戲截圖）

而「Journey」亦是一款冒險遊戲，但畫風則偏向優美簡約，主要以遺蹟壁畫及過場動畫來表達。玩家在遊戲中會扮演一名身披長袍者，在一片廣闊沙漠中開始旅途，途中劃分為多個不同區域的關卡，玩家要通過它們才能到達目的地。

遊戲中的畫面會以遺蹟壁畫及過場動畫來表達，宏偉壯觀。（遊戲截圖）

遊戲中傳達了對人生價值的思考，在現在可能比任何時候更加重要，是一款有深度的遊戲。玩家可以在PlayStation Store，免費下載兩款遊戲到PS4上。

面對疫境，SONY亦瞭解許多遊客獨立開發商的工作室正面臨困境及財務危機，所以設立了基金幫他們度過難關。SONY安排1千萬美金幫助獨立開發商夥伴，詳情會於稍後公布。

記者︰黃依情

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