【機場特警】莊思明扮醜客串與楊明相親　港姐奪季軍引爭議曾傳遭家暴【有片】

▲ 莊思明為《機場特警》客串與楊明相親。

TVB劇《機場特警》中，演Easy的楊明有KOL索爆女友安安（何依婷飾），但媽媽馬師奶（程可為飾）卻不接受安安，更為兒子安排相親，而相親對象Icy，由楊明現實中的真正女朋友莊思明客串飾演，與「假女朋友」何依婷同場正面交鋒。

莊思明在《機場特警》以「娘爆」造型登場，平陰紮辮，既戴眼鏡又箍牙，連衣服都包至上頸，加上黐脷筋及口音不正的廣東話，與劇中女神KOL安安形成強烈對比，但卻獲Easy的媽媽欣賞，認為這才應是兒子楊明揀女朋友的標準。

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▲ 莊思明以「娘爆」造型登場《機場特警》。（Instagram圖片）

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現實中，楊明與莊思明自2016年相戀後，經常高調放閃，至今感情要好。

昔日的楊明曾多次惹上官非，如襲擊、醉酒駕駛及刑事毀壞等，案底極花。但楊明指在與莊思明拍拖後，她令自己作出大改變，成功浪子回頭又受公司力捧，更在18年起開燉湯店，打算賺老婆本娶莊思明過門。

疑遭前度陳司翰家暴

但是，莊思明卻似乎步楊明「後塵」，近年負面新聞不絕。

莊思明出身豪門，是大馬拿督莊寶的千金。她在2010年參選香港小姐奪季軍而入行，可是當時有網民指賽果爆冷。

▲ 莊思明疑曾被前度陳司翰家暴。（《機場特警》截圖）

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2011年，莊思明與陳慧琳胞弟陳司翰拍拖，兩人拍拖短短1年不時發生衝突，離離合合共3次。

有一次，莊思明更曾在微博貼出大腿瘀傷照，並寫：「瘀傷會慢慢減退的，痛楚會慢慢消失的，路我還是要繼續走下去！ 」令人猜想是遭陳司翰家暴所致。

之後，莊思明澄清指瘀傷拍外景時與攝影師相撞所致，否認遭家暴，但當時也不願交代與陳司翰的關係，男方對此事亦不作回應。

▲ 楊明與莊思明不時捲入負面新聞中。（Instagram圖片）

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揶揄燉湯店客人

莊思明與陳司翰分手後，她與楊明在2016年高調曬愛，並公開承認視對方為結婚對象，楊明亦為女方修心養性。

不過，二人卻不時捲入負面新聞中。

去年12月，楊明的燉湯店被客人在Facebook上投訴鮑魚的尺寸太小，莊思明就以「老闆娘」的身份回擊：「謝謝反映，我得閒幫你去海味舖compare下價錢呀，睇睇$88咁多餸係咪太貴！會改良的，謝謝你的意見！」

事件引起大批網民極度不滿，並指他們做生意不能只接納讚賞而漠視批評。

▲ 二人自2016年起相戀。（Instagram圖片）

借筆不遂網上狙擊空姐

今年1月，莊思明因乘搭國泰航班時，未能向空姐借筆而在社交平台上表達不滿，後又公開該航班的所有機艙服務員資料，被網民批評她洩露隱私。

莊思明之後為貼出機艙服務員資料道歉，而她的男友及家姐莊思敏亦有出言回應，指她是一時衝動。

至現時為止，莊思明的個人Instagram都未有全面開放予人留言，以減少罵戰的機會。

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