【國產凌凌漆】羅家英演達聞西成功全靠一秘訣　爆《西遊記》唐僧星爺原另有人選

▲ 羅家英演《國產凌凌漆》成星爺愛將。

周星馳《國產凌凌漆》及《西遊記》兩齣星級神作，雖距今已有近26年歷史，依然為不少網民津津樂道，當中有份演出兩片的羅家英，分別憑「達聞西」及「唐僧」角色成為經典，近日羅家英接受「香港演藝人協會」訪問，談及當初如何由粵劇小生，被發掘成喜劇演員的經過。

羅家英在《國產凌凌漆》一句「力拔山兮氣蓋世。時不利兮騅不逝」，開啟了他的喜劇生涯。眾所周知，家英哥本是粵劇界紅人，緣何當年會跨入電影圈做搞笑角色呢？

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▲ 羅家英《國產凌凌漆》科學家達聞西成經典。（影片截圖）

羅家英近日接受「香港演藝人協會」訪問，解釋拍戲原因。在粵劇中常演文武生的家英哥，多演正派人物，而他拍的第一部電影是成龍《重案組》。

家英哥憶述：「戲裡有個富翁角色，是有點光頭地中海的，導演看電視見到我，髮型跟角色配合，便邀請了我演出。」

羅家英其後再演電影《姊妹情深》，家英哥稱他用了粵劇的眼神和造手去演戲中法官角色，受到讚賞：「周星馳知道後，便找我去演《國產凌凌漆》，便奠定了我喜劇形象。」

事實，羅家英亦曾接受資深傳媒人汪曼玲訪問，談及跟星爺合作的秘聞。

羅家英憶及當日演達聞西，同樣加入了粵劇的演出：「出場那幕，我用了粵劇的『走圓台』急走步方式，似日本忍者拿著劍，之後李健仁提不如地下加些水，走起來濺起水花更有效果，之後再講出『力拔山兮氣蓋世』對白，完成後導演感到十分滿意。」

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▲ 羅家英指出場那幕我用了粵劇的表達手法。（影片截圖）

星爺喜跟演員交談

家英哥提到星爺喜歡跟人交談，可以令芥蒂減少，他也沒有高高在上，讓演員全力去演，也不怕被人搶鏡，反而希望演員能表現自己。

另外，羅家英之後演出兩集《西遊記》唐僧一角，更大爆當時自己片酬不算高。「整部電影收了20萬，逐日計大約6,000元。」

▲ 《西遊記》演唐三藏令羅家英在內地走紅。

家英哥指當日周星馳原本找另一人演唐僧，但拍攝後覺效果不好，就邀家英哥頂替，羅家英走到陝西拍了約一個月。

雖然拍攝過程辛苦，但《西遊記》唐僧一角令他在內地大紅，羅家英稱之後接了很多商演，只要獻唱《Only You》就可以，故他很感激跟周星馳有機會合作。

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