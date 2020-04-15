【齊心抗疫】實習醫生承父業自動請纓加入Dirty Team 　爸爸送當年沙士裝備作平安符

▲ 實習醫生承父業自動請纓加入Dirty Team ，爸爸送當年沙士裝備作平安符。

新冠肺炎疫情持續肆虐，公立醫院早前成立了抗疫團隊「Dirty Team」，實習醫生江嘉愉爸爸03年沙士時加入Dirty Team，江嘉愉女承父業自動請纓上前線，令人感動。

中大醫學院今（15日）在其facebook專頁中，以「『疫』戰中的他和她」發文，講述實習女醫生江嘉愉 (Alcina) 在加入Dirty team兩周以來，未與父親見面，唯一一次與爸爸在醫院宿舍外相見，兩人相隔兩隻手臀距離，爸爸為她遞上一袋橙，叮囑她緊記吃水果，然後離開。她形容終體會當年爸爸為救人暫時離開家人的艱難決定，

當刻望住佢嘅背影，我明白當年佢要離開屋企人係好艱難嘅決定，尤其係我未結婚生仔，我離開我屋企人已經咁大感觸，我好難想像當年屋企有我、我呀哥同埋細佬，細佬只係兩歲，又有我呀嫲，上有高堂，下有細路，佢都依然覺得係值得嘅。

帖文稱，Alcina爸爸是一名兒科醫生，2003年請纓加入Dirty Team，照顧沙士病人。當年僅7歲、小學生的Alcina，坦言因不用上學而感到「好爽」，加上爸爸數月不在家，家中沒有嚴父看管「更爽」。

【齊心抗疫】內科醫生自願入Dirty Team 連續工作30小時不敢回家接觸親人

惟日子久了，Alcina考試感到有異，詢問家人爸爸的行蹤，才獲悉因有沙士疫情，爸爸不可以回家。在沙士期間，Alcina父親曾為一名後來確診的沙士患者插喉，故需要隔離14日，更向她交代身後事︰

喺其他日子，爸爸只會託媽媽或嫲嫲問我地有無乖、有無做功課。有一日爸爸特登打返黎，語重深長咁同我講，大個咗要點點點呀咁。

Alcina坦言，加入Dirty Team這個決定，爸爸曾力勸她再三考慮，甚至每日都會找一個原因嘗試說服她，又坦言雖然明白Alcina決定，「但你始終係我個女，邊有呀爸想自己個女行到最前架啫」。其父又稱，自己當年有小朋友仍憑著一腔熱血作出決定，坦言現時退休後的他，未必會作出與當年一樣的選擇。

但爸爸深知女兒請纓上前線的決心不易動搖，故在她搬到宿舍前，送上自己當年在Dirty Team「打仗」用的裝備，

我都知你地有gear，但呢個sort of一個叫做平安符，畀你完好無缺咁出返黎。

【DIRTY TEAM】全身包實仍被舊症病人一眼認出 女醫生感欣慰獲病人肯定

Alcina聽後感動得想哭，又笑稱：

我同爸爸性格其實幾似，一旦決定左做一樣野，其實都無咩人可以動搖得到。同埋我地個樣都似。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣