【TOPick x 威露士「齊心抗疫」大行動】送3,000份防疫消毒包

【TOPick x 威露士「齊心抗疫」大行動】 送出逾萬份防疫產品及專家抗疫攻略

保護自己，保護家人，齊心抗疫！



抗疫期間，不論你是醫護、抗疫英雄、普通市民甚至病者都必有深刻感受。

給予一個讚一個留言，感謝所有人一同齊心抗疫，互相打打氣

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威露士消毒濕紙巾10片裝1包及威露士免洗搓手液20毫升連矽膠匙扣2支

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