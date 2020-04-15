【新冠肺炎】DSE料下周五開考 中大醫院5招試場防疫貼士
社會 13:45 2020/04/15
香港中學文憑試料下周五（24日）開考，香港中文大學醫院今日（15日）為考生提供試場防疫貼士，提醒考生就算考完試，亦不要趕於對答案，應減少聚集。另外，校方亦應盡量打開窗戶通風，避免依賴中央空調。
中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽為考生提供以下貼士，考生要戴口罩，並帶1個後備口罩和信封、自備酒精搓手液、切勿觸碰眼口鼻、考生考完試後不應急於對答案，減低聚集。
另外監考員收卷後應該先洗手，才觸碰自己；學校亦應打空窗戶確保自然通風，並盡可能開放校內洗手間。
蔡曉陽亦回應部分常見問題：
Q：考試時旁邊有人咳嗽，應如何處理？
A：只要考生妥當配戴口罩，加上座位之間有足夠距離，相信傳播風險不會大增。
Q：奔跑到考場後，會否令體溫上升，被誤以為發燒？
A：如果擔心，可以在到考場後先休息5分鐘，讓體溫回復正常水平，再量體溫。
Q：口罩要4小時換一次？
A：要視乎口罩狀況，如口罩被汗沾濕，建議替換。
Q：回家後要消毒文具？
A：無需要，但建議換衫並清潔外出用的衣服
Q：排隊進試場時，要與其他人保持1.5米距離？
A：不用，就如乘升降機都不用隔1.5米一樣。
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記者：陳梓蔚