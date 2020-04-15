【許冠傑演唱會】鄭丹瑞為歌神音樂會感驕傲　阿旦：許冠傑的歌都是無價

▲ 鄭丹瑞為《許冠傑同舟共濟Online Concert》任主持。（圖片：健康旦）

四月十一日那晚，剛從許冠傑的錄音室綵排完畢，回家吃飯，突然聽到窗外淅瀝雨聲，接着是傾盆大雨。當時想到，四月十二日下午五時，許冠傑要在海運大廈六樓露天停車場，演出他的《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，心難免往下沉。

第二天早上不到六點鐘，已經醒來，望出窗外，還好雨已經停了，但風依然很大、烏雲依然密布，像隨時要下雨似的。「一陣要着多件衫。」我跟自己說。然後，埋頭處理這個Online Concert的台詞，直至老婆催促：「是時候出發了。」我抬頭一看窗外景色，赫然發覺，映入眼簾的，是藍天白雲、陽光普照，隨即放下心頭大石。「個天都幫阿Sam。」

▲ 阿Sam父子合唱。（圖片：健康旦）

老婆是許冠傑超級粉絲，原本打算陪我去現場，但因為怕聚眾，她說：「我在家準時收睇。」兩點半開始正式綵排，猛烈的陽光，曬得我有點頭暈眼花，大概因為穿多了衣服，熱壞了。化好粧、梳好頭，準備出場的時候，才猛然醒覺：中午時，我只吃了兩條菜，現在有點餓，來不及買東西填肚，直播就要開始了。

我是電台小DJ出身，一做超過四十年，絕對明白音樂對心靈洗滌的重要性，但在這短短一小時沉浸在許冠傑的歌聲中，我還是被震撼了。

好事之徒問我：「製作費若干？」我說：「你要用幾多錢才可以買下燦爛的陽光？買下維多利亞海港這個背景和許冠傑的歌？都是無價！多謝阿Sam，為我完成了一件叫我驕傲餘生的事情。」

撰文：鄭丹瑞

【原文刊於 經濟日報】