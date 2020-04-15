【消委會】檢測最新15款嬰兒手推車　推介3款最強BB車安全耐用推行順暢

▲ 消委會推介3款安全耐用的BB車。

新手爸媽的購買清單上不少得嬰兒手推車，BB的「戰車」當然要夠安全穩陣，不過市面上有不同牌子、款式、價錢的BB車，父母都苦惱應如何揀選一部最適合的BB車。消委會近日測試了市面上15款BB車，結果發現總評分及價錢未必成正比，又建議消費者按日常習慣、注重項目及經濟能力選購BB車。當中更推介了3款「最強BB車」，爸媽可參考下。

消委會測試BB車的評分總則為日常使用佔75%，舒適度及人體工學佔15%，儲物籃設計佔10%。15款測試的BB車中，包括可配合嬰兒提籃或汽車安全座椅使用的組合，也有簡便的BB車，部分型號體積細小，方便攜帶外出。

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3合1及組合車款佔空間

如家長同時選用嬰兒提籃或汽車安全座椅，消委會指3合1組合或組合BB車較適合。不過，由於3合1組合車身一般較大較重，需預先拆除座椅才能裝上提籃或安全座椅，建議家中或汽車車尾箱預留足夠空間存放。至於組合BB車較輕巧，一般只需將安全座椅安裝在座椅上即可，只是這類安全座椅大多適合0至1歲嬰幼兒使用。

在消委會測試的3合1組合BB車中，以Bugaboo Fox總評分最高，結構安全及耐用表現佳，日常使用及儲物籃設計都達優異評分，加上於各路況推行均順暢。組合BB車則以gb Gold Qbit+All City在同組總評分最高，不但結構安全及耐用表現佳，而且整體使用評分不俗。

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簡便BB車輕身易摺合

簡便BB車方面，消委會指市面上的簡便BB車主要分為兩款，分別適合初生嬰兒及6個月或以上嬰幼兒使用的可平躺式BB車，消委會建議家長按孩子歲數及需要選擇。如家長經常攜帶BB車乘坐公共交通工具，宜選輕身及容易摺合的款式。

在測試的簡便BB車中，Maxi-Cosi Lara總評分最高，除了車身輕巧外，結構安全及耐用表現佳，於行人路推行亦順暢。

有家長會於網上選購BB車，消委會提醒家長於網上購物時，宜先查詢產品是否「水貨」，保養及維修是否由本港代理商負責，以免產品出現問題時難以跟進。

由用家角度多方面評測

消委會測試15款BB車的使用及舒適度，由操控行駛表現、椅背調校可單手操作、方便收摺打開、車輪鎖方便踩踏、手把可調校高度或角度、方便在交通工具上使用、體積可否存放車尾箱、椅套可拆除清洗、座椅舒適度，以及儲物籃方便使用多方面去評分，以5分計，包括以上3款在內，有11款達4分或以上，名單如下︰

Bugaboo Fox（售價約$11,400，原產地中國，總評4.5分）

Cybex（售價約$12,000，原產地中國，總評4.5分）

Chicco Trio Best Friend（售價約$8,200，原產地中國，總評4分）

Quinny Hubb（售價約$7,000，原產地中國，總評4分）

Stokke Beat（售價約$6,300，原產地匈牙利，總評4分）

Silver Cross（售價約$7,700，原產地中國，總評4分）

gb Gold Qbit+All City（售價約$2,900，原產地中國，總評4分）

gb Gold Pockit+All City（售價約$3,400，原產地中國，總評4分）

Maxi-Cosi Lara（售價約$2,600，原產地中國，總評4分）

Ergobaby Metro（售價約$3,000，原產地中國，總評4分）

Cosatto Woosh XL（售價約$3,000，原產地中國，總評4分）

想知道3款耐用欠佳或構安全風險的BB車，請點擊【上一頁】

以上一切資料以消費者委員會出版522期《選擇》為準

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責任編輯︰駱秀玲