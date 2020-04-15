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【走出陰霾】被情緒病折磨近3年　藍奕邦家居檢疫克服獨處恐懼

娛樂 14:30 2020/04/15

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藍奕邦於家居檢疫令後，刻服獨處恐懼。

藍奕邦跟鄧小巧於今年2月到加拿大工作，4月返港後他即進行14天家居檢疫，被情緒病折磨近3年的他，於家居檢疫期間刻服獨處的恐懼，令患有情緒病的他有所得著，他說：「讓身心得到所值得的慢與靜。」

藍奕邦於2017年公開承認患「顳顎關節症候群」，並由此衍生情緒病及飽受由此衍生的痛症折磨3年。

藍奕邦完成家居檢疫令。（取自instagram）

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其後藍奕邦返回加拿大休養，經過治療師的協助下，阿邦決定返港重過新生活，間中更於社交平台露面。

今年2月他跟好友鄧小巧到加拿大工作，4月返港即進行家居檢疫。

完成14天的家居檢疫後，藍奕邦於facebook分享家居隔離的感受。因著情緒病的原因，藍奕邦近年沒法享受獨處，這兩星期的家居檢疫令他刻服恐懼。

藍奕邦早前跟鄧小巧在加拿大工作。（取自instagram）

他寫道：「病重的好幾年，獨個在家中，不單是難題，是折磨，也危險。獨處等於胡思亂想，疑神疑鬼，坐立不安，過份專注自己的痛症和不適而令情緒跌入深淵，嚴重起來甚至有幻聽，有放棄生命的念頭。」

藍奕邦表示在家隔離兩星期，起初是擔心的，但這14天內沒有丁點焦慮和抑鬱，甚至覺得頗寫意，令他被啟發。

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藍奕邦在家開live，尋找樂趣。（取自instagram）

他透露除了在家做運動及下廚外，又跟朋友網上virtual drink，聊得痛快，他寫道：「原來這樣，上上網，聽聽歌，看看電視，開住部電子琴彈下彈下，不經不覺就一日。」

藍奕邦在這14天享受獨處的愉快，他說：「又或者，根本這幾年太努力想調好自己身體其實也是一種壓力。所以這個時候，這個家居檢疫諷刺地變成一個小獎勵，讓自己可以大條道理，什麼地方都不去，什麼人都不見，讓身心得到所值得的慢與靜。」

最後他也自我提醒，要看顧好自己的情緒，他寫道：「檢疫完成，不代表掉以輕心。但同時，要看顧好自己情緒，記得抽少少時間吸收陽光，多與朋友聯絡。」

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撰文 : TOPICK柴犬出動

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