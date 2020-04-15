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【文憑試2020】DSE考場較去年增2倍　校內飲水機乾手機需停用

社會 14:20 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

今年DSE考場將較去年增加2倍。（曾耀輝攝）

香港中學文憑試下周五（24日）開考，教育局及考評局公布試場防疫措施。考評局參考專家意見後，加強了試場的防疫措施，包括在除禮堂外，安排更多課室為試場。

今年有350間學校成為試場，其中330個禮堂試場，需要加開約700個額外課室為試場，較去年增約2倍。預計需動用近2.1萬監考員，較去年增加一倍。

考評局為試場及監考人員提供防疫物資，如外科口罩、酒精搓手液、消毒紙巾、外科手套、和探熱器等。

另外，學校會停止開放校內的飲水機等設施，考生需自攜飲用水。

進入試場前

在進入試場前，門口會設1:99漂白水地墊，所有考生必須清潔消毒鞋底。試場門口亦會設檢查站，為學生探熱和收取考生提交的「健康申報表」。為加強探熱效率，考評局亦為約250所學校安裝了「熱源影像系統」。

為方便考生，試場會於早上7時50分開放，以便早上8時30分開考。

等候開考及休息時間

考評局建議學校加強廁所防疫措施，包括清潔消毒，並關閉洗手間內的乾手機，及停止使用吹風機來吹乾洗手間地面。

另外，試場主任可酌情將第一節考試的開考時間延遲15分鐘，及將第二節考試延遲30分鐘。香港考試及評核局秘書長蘇國生解釋指，由於要安排考生分批去洗手間，過程或需更多時間，故有此安排。

考試期間

筆試時，考生必須正確地戴口罩，如擅自脫下口罩，會被視作違規。

若有考生頻密打噴嚏或持續咳嗽，試場主任可安排他們坐在其他預留位置或考室。

考試完畢

試場主任會安排考生分批離開，避免聚集。

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記者：陳梓蔚

 

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