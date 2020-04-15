【封印女兒】爸爸在家工作難頂一屋雜亂無章　4條膠紙「黏地封印」搗蛋女兒

▲ 泰國一位爸爸在家工作難忍女兒搗蛋，用4條膠紙「封印」在地。

新冠肺炎的疫情嚴重，不少國家地區陸續宣布停課，不少公司響應政府呼籲，紛紛要求員工在家工作，以免多人聚集在公司。小朋友停課對於家長來說一定最頭痛，除了花時間陪伴孩子，更要「出盡法寶」替他們安排活動，避免他們阻礙家中需要在家工作的父母。泰國有一名爸爸應公司要求在家工作，但難忍一屋雜亂無章，女兒又在旁騷擾，便用膠紙將她「封印」在地下。

有一位泰國媽媽在Facebook發帖，「媽媽在煮飯，爸爸在工作，女兒躺在客廳」。從上載的相片可見，衣服亂掉、椅子翻倒及一大堆玩具散落在地上，而女兒則以厭世的眼神躺在客廳中間。

爸爸將女兒封印在地上

在旁邊工作的爸爸為免女兒搗蛋，忍無可忍直接用4條膠紙黏在地上「封印」著，擔心女兒著涼，爸爸還貼心為她加上枕頭。女兒眼神空洞地望著，一副厭世樣仿佛在叫「救我啊！」爸爸則終於可以安心在家工作。

網民：小心造成虐兒

網民看見圖片紛紛讚揚爸爸做法聰明，女兒眼神死表情吸引大批網民，「妹妹的表情好好笑」及「她一定覺得爸媽與她在玩遊戲」。不過，有網民提醒爸媽，這樣做可能造成虐兒或在孩子心中留下陰影，要小心處理。

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責任編輯：王俊賢