【疫巿求生】可嵐紅磡新店受停課影響生意跌4成　變招攻午市多餸飯盼殺出血路

▲ 歌手可嵐紅磡開新食店「榕易。樂堂」，主攻區內學校，但學生復課無期，營運受到嚴重影響，她惟有變招主攻平靚正午市希望吸引食客。

新冠肺炎打擊各行各業，飲食業受「限坐令」的影響，更受史無前例的重創，歌手可嵐去年12月中在紅磡開了新食店「榕易。樂堂」，主攻區內學校，但可惜剛今年初肺炎爆發，學生復課無期，營運受到嚴重影響，惟有縮減營業時間控制成本，主攻平靚正午市希望吸引食客。

另外她原本在元朗的糖水店，則轉營成品牌生產，希望在疫情下殺出一條血路。

可以說是生不逢時，可嵐籌備多時的新店「榕易。樂堂」，真的人算不如天算，她說： 「新店剛開就遇上疫情，生意依然守緊，但現在比起疫症初期稍有改善，店舖位置是主攻學生市場，如今復課無期，真的失去預算。」

▲ 可嵐一星期有三天在新店坐鎮，落手落腳做十分勤力。（被訪者提供）

這間新店投資額約6位數字，生意最差的一天只有數百元的營業額，可嵐說：「疫情開始時，生意一直跌，最高下跌達4成，天天都入不敷支，現在不望何時才回本，最重要是先止蝕。」

於是她便控制成本，首先只在日間營業不做晚市，主打是中午飯市，為食客提供平靚正的多餸飯，以及及港式下午茶和糖水飲品。

元朗糖水店轉營

現在舖頭有4位員工，一半全職一半兼職，「大家相處了一段時間，感情不錯，真的沒有想過裁員，只因營業時間縮減而減短工時，因畢竟個個都要養家，我寧願大家一起渡過難關。」

至於去年可嵐於元朗開設的糖水店「樂都堂水」，現已停止了門市營業，轉型成品牌生產，會準備推出即食招牌魯肉，會上架及在網上平台銷售，希望薄利多銷。

政府早前公布兩輪對飲食業支援措施，可嵐說已在上個月申請第一輪的資助，但暫時還未收到款項，她說這資助對小店相當重要，還望政府加快工作。

▲ 餐廳推出全新的樽仔凍奶茶，甚受食客歡迎。（被訪者提供）

雖然面對著困難，但可嵐說不會把餐廳結業，「面對疫情真的不容易，但如果放棄就一定輸，所以如何困難都要撐下去。香港始終是美食天堂，對飲食依然有著需求，只是受疫情影響，大家的消費形態有所改變，待疫情好轉，飲食業便會重生。」

記者：招美寶