科學園網上職業博覽開放至4月21日 助僱主大吸創科人才

近年創科行業發展熾熱，不少年輕人對投身創科行業充滿熱誠。向來致力提升本地創科優勢及培育人才的香港科技園公司（下稱科技園公司）每年都會舉辦以創新及科技為主題之職業博覽，為科技企業及創科人才提供配對平台。今年踏入第10年，受新冠肺炎疫情影響，職業博覽首次移師網上進行，這種嶄新的「搵工」體驗能否令求職者足不出戶便可尋找心儀的創科職位？對僱主的招聘工作有何成效？

「香港科學園網上職業博覽2020」不但容許僱主開設虛擬展覽攤位、提供公司資料及職位空缺詳情，更會提供即時聊天工具，讓求職者與公司對話、預約見工、上傳及提交簡歷，令雙方突破地域界限，輕鬆遙距配對。因此當該平台於3月25日上線，已突破28萬次瀏覽量，接收來自全球95個國家及城市、共超過1萬4千份求職者履歷。現時平台共有170間招聘公司，提供超過1,100份職位空缺，平台將開放至4月21日，預料將吸引更多公司陸續參與，而有關空缺亦會持續更新。

Lalamove：展覽有助推動創科發展

初創獨角獸Lalamove畢業於科技園公司創業培育及資助計劃，提供一站式運送服務，現已成為全球最大的物流配送公司之一，估值超過10億美元。Lalamove人力資源副總裁余浩然表示，現時位於香港的總部約有150名員工從事科研工作，希望今年能夠增聘50名科研人員。

疫情之下，招聘工作難免受阻，余浩然直言，幸好網上職業博覽，首兩星期已收到百多份來自本地及海外的履歷。「今次透過平台吸引到世界各地的申請者，包括來自印度、日本及美國等，並收到200多份履歷，而且求職者質素相當不錯，足證公司的知名度加上科技園公司的品牌形象，能產生了更大的效益。」

余浩然認為，科技園公司向來積極支援業界，每年舉辦的職業博覽能連結業界，締造熱鬧氣氛，助業界持續進步。除此以外，科技園公司亦全力鞏固及提升香港的創科技術優勢及形象、建立強大的人才庫，致令企業的拓聘工作更為順利。

Cellomics：收求職履歷比以往更多

香港科技園生物醫藥培育公司晶准醫學有限公司（Cellomics）今年首次參與科技園公司之職業博覽，無奈遇上疫情，首席運營官黃園坦言於初期感到擔心，不過當網上職業博覽正式啟動後，公司在短短兩星期就收到逾170份履歷。黃園指，其實公司曾使用過其他招聘平台，可惜未能物色到合適人選，透過網上職業博覽則能有效接觸合心意的求職者。

Cellomics是一家2019年才成立，集精准醫療液體活檢技術研發、產品轉化、生產和銷售，以及分子診斷、基因檢測服務的生物科技初創公司，因此對科研人才特別渴求，「公司聚焦研發工作，今次招聘的職位8成都跟R&D相關，另外也想聘請行政人員處理公司行政工作，以及項目經理幫助公司業務發展。」對黃園而言，有相關的工作經驗固然好，但她更著重求職者的性格和工作態度，期望招攬投入工作、充滿動力的人才。「我們約見了部分網上求職者，不少都充滿熱誠，對生物科技及創新科技的前景充滿信心與期待，令我十分欣賞。」因此雖然原本的招聘計劃只有6個空缺，但她直言會考慮增聘人手。

beNovelty：安排視像見工無難度

近年金融科技的發展迅速，開放API成為了新時代的熱門關鍵字，彼樂科創（beNovelty）畢業於科技園公司之創業培育計劃，為一家於2015年成立的API技術公司，專注於開放網絡、微服務API、自動化等開發技術。為了更深入掌握新興技術，beNovelty一直積極培訓API開發人員，過往幾年，beNovelty均有參加科學園的職業博覽，往往獲過百份求職申請。今年轉為網上舉行，行政總裁及創辦人范鎮聲直言感受頗為不同，「今次時間較長，但不需要派員看守攤位，更有彈性，對於公司的資源投放反而更為輕鬆。」 他更指，短短兩星期收到超過400份履歷，比起過往大增4成，求職者3成來自外地如法國、意大利等。為了令過程更有效率和更自動化，beNovelty利用視像通訊軟件，方便求職者隨時自行配對自己的時間，預約10分鐘的會面時間。

范鎮聲指，現時公司規模約20人，希望多招聘5至6人助公司發展，包括科研人員、客戶經理、數碼營銷人員及業務拓展人才。「由於開放API是嶄新的技術，因此特別關注求職者的能力，亦著重他們的邏輯思維及批判能力。」

黃克強：歡迎來自香港及世界各地的創科人才

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「儘管全球政經環境充滿挑戰，然而我們從網上職業博覽上得到本地及全球創科人才的高度參與及廣泛支持，足證創科行業的強大韌性。創科人才是未來發展的核心，香港同時位於大灣區並積極建設國際創科樞紐的獨特地位，定能進一步提高創科能力。我們渴望為創科人才提供新機會，並透過網上職業博覽歡迎更多來自香港及世界各地的創科人才，與我們一起塑造更美好的未來。」

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