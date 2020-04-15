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涉非禮15歲女童判囚3個月　救護員准保釋候上訴

社會 14:44 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

控方案情指出，於案發當日的深夜時份，報稱為消防處救護員的被告，在回家路上看見事主X，其後用手胸襲15歲事主X後逃去。（資料圖片）

26歲消防處救護員涉於去年7月在黃大仙一帶胸襲15歲女童，被控1項猥褻侵犯罪。涉案被告早前否認控罪，經審訊後，今（15日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判囚3個月，准保釋候上訴。裁判官裁決時指，接納受害女童為誠實可靠的證人，並給予警方錄影會面片段絕對比重。

被告陳卓銘（26歲），報稱消防處救護員，早前否認1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2019年7月22日在黃大仙某條行人天橋上猥褻侵犯女子X。

裁判官裁決時指，控方在審訊中傳召15歲事主作供，以及播放被告被拘捕後，於警署內進行的錄影會面片段。裁判官接納事主為誠實可靠的證人，對於控方證供給予絕對比重。

裁判官指被告未有作供及未有傳召任何證人，認為辯方未能提出足夠理據去推翻控方案情，故裁定被告罪成，判監3個月。

辯方於庭上提出上訴申請，裁判官批准被告以現金2萬元保釋，期間不准離港，以待高等法院處理上訴聆訊。

控方案情指出，於案發當日的深夜時份，被告在回家路上看見X，其後用手胸襲15歲事主X後逃去。警方其後於同年7月26日拘捕被告，被告在警署錄影會面中向警員表示，他當時一時衝動「用左手揸咗佢（事主）左胸一下」。

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記者：王仁昌

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