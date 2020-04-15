【文憑試2020】楊潤雄：如健康風險高或要求暫停考試　現難訂暫停指標

▲ （曾耀輝攝）

教育局局長楊潤雄今日（15日）宣布香港中學文憑試將於下周五（24日）開考。他指出，如疫情惡化，或會推遲至5月22日或6月11日開考。

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楊潤雄指，由於疫情難料，考評局必須作出兩手準備，包括要求學校評估各個考生的校內成績，如果今年文憑試順利完成，有關數據可以使學校跟考評局的參考長遠研究如何完善評估機制。被問到如果在開考，因疫情有很大轉變，可能需要暫停考試，如已考的科目將會繼續以考卷評分，而其他科目則會根據其他校內成績做評估。

至於什麼情況下才需要推遲開考，他表示需要觀察整體社會情況、疫惰情確診數字的模式等，現很難就此定下指標，強調唯一的指標是要考慮考生及考務人員的安排，如社會上疫情的發展，其健康風險較高或會作出要求暫停考試的決定，如需暫停考試，會盡快向公眾報告。

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至於被問到「限聚令」如延長實施會否影響考試的安排，楊潤雄強調試場不是一個公開的地方，只限考生及考務人員進場，相信不受條例影響，但有需要時可以向政務司司長申請作出豁免。

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記者：郭詩詩