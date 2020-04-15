【疫巿求生】專賣山本耀司二手時裝樓上小店　疫情下變陣轉攻國際網站代售

▲ 新冠疫情影響下，11年前開設了一間專營售Yohji Yamamoto和Comme des Garcons的二手衫小店Comma的Rex坦言，面臨開店以來最大的挑戰。

在新冠疫情下，時裝零售業首當其衝，當中依賴往日本和韓國入貨的時裝店更是叫苦連天。曾修讀時裝設計的Rex亦不例外，11年前開設了一間專營售Yohji Yamamoto和Comme des Garcons的二手衫小店Comma，面臨開店以來最大的挑戰。

▲ 不經不覺Comma開業11年，店舖在上環一商業大廈內。（攝影：湯炳強）

只鍾情日本時裝的Rex，是大家眼中的時裝人，曾經是時裝設計的他，工作時不時往東京買版，眼見當時仍然不太為港人熟悉專賣二手時裝的RAGTAG正值全盛期，在那裏找到很多「平靚正」的時裝，於是他靈機一觸，嘗試將這個賣日本二手時裝的概念帶來香港。Rex說：

在香港做時裝設計很難，大部分都離不開往外地買版抄襲，做得久，沒有太大意思，辭了工後就著手將Rag Tag的概念帶來香港。 其實在十多年前開二手時裝店絕對不是一個會賺錢的商機，那時港人對二手衫仍存在著不接受的態度，市場很細，加上又只賣一個品牌Comme des Garcons，自己在當時火熱的Yahoo拍賣場做宣傳，開店完全是自己抱著一股傻勁去試，純粹自娛。 但難得的是居然銷量也不錯，錢不算賺太多，但換來了很大的滿足感。

▲ Yohji Yamamoto本地專門店所發售的服裝很昂貴，Comma的二手價來得合理，而且更是最優質的。（攝影：湯炳強）

隨著I.T將Comme des Garcons引入開店，市場開始飽和，Rex近年改而專攻另一個價錢更為昂貴的日本品牌Yohji Yamamoto，顧客亦欣然接受，而且更儲下不少好此道的人士，包括設計師、律師和醫生等，因為他們都愛Yohji服裝中的那份獨有氣質。他說：

每個月都會去日本入貨，由東京、大阪、名古屋、甚至更偏遠的札幌都試過，和當地店舖的人買熟了，他們就告訴我緣何Yohji的服裝矜貴的地方，在於服裝多產自一些日本碩果僅存的傳統小廠房，部分款式全國只有100件，造成二手價格長期「企硬」。

▲ 因為喜歡YohjI，就連店舖的裝修都以白色極簡約為主。（攝影：湯炳強）

對Rex來說由去年年尾到今天是艱苦經營的一年，但今次疫情比去年的社運來得更甚，日本因為疫情封關，意味著去不了當地入貨，長此下去不敢想像。Rex補充：

最重要的貨源問題又如何解決？

多年來和日本的店舖建立了良好關係，和某些店舖職員成了朋友，加上有喜歡這個品牌的友人居於東京，朋友會在店舖拍下照片然後電郵給我，待我決定購買與否，集齊貨品一次過再寄來香港補添貨源。

面對疫情而造成市場劇變，每位小店的老闆都想盡辦法將店舖的生命延續下去，或許Rex正是你的參考對象也說不定。

記者：何偉雄