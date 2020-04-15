【文憑試2020】蘇國生：若考生因不適不能應考　將以校本評核調適成績最高可得5級

▲ 蘇國生指以校本評核的數據與調釋學生的成績為此法迫不得已的做法。（曾耀輝攝）

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局今日公布文憑試將在4月24日（星期五）如期開考，目標放榜日期為7月22日。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日

香港考試及評核局秘書長蘇國生今日（15日）下午2時見傳媒，他指如果疫情持續影響下，將會進一步延遲至6月11日開考，但如果6月中不能考試，將會取消今年的中學文憑試，而會根據學生在學校表現和過往學校文憑試的表現，整體評估學生成績，惟評核成績不適用於自修生。蘇國生指如果考生因為不適而不能應考，決定考生需要做評估成績安排，其考試可得的最高等級是5級。

蘇國生指此為迫不得已的做法，屆時學校將提供校本評核的數據與調適考生的成績，甲類科目中有14科有校本評核，有見每間學校的題目及水平不一，故考評局亦會以現有數據調適校本評核數據，根據考生校內成績及學校以往文憑試表現作評估，使學校能與學校之間能在同一個基礎下比較。

蘇國生表示相關的細節仍在研究中，萬一真的取消文憑試，將會盡快公佈有關安排。

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記者：郭家穎