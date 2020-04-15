【文憑試2020】蘇國生：若考生因不適不能應考 將以校本評核調適成績最高可得5級
社會 14:54 2020/04/15
受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局今日公布文憑試將在4月24日（星期五）如期開考，目標放榜日期為7月22日。
【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日
香港考試及評核局秘書長蘇國生今日（15日）下午2時見傳媒，他指如果疫情持續影響下，將會進一步延遲至6月11日開考，但如果6月中不能考試，將會取消今年的中學文憑試，而會根據學生在學校表現和過往學校文憑試的表現，整體評估學生成績，惟評核成績不適用於自修生。蘇國生指如果考生因為不適而不能應考，決定考生需要做評估成績安排，其考試可得的最高等級是5級。
蘇國生指此為迫不得已的做法，屆時學校將提供校本評核的數據與調適考生的成績，甲類科目中有14科有校本評核，有見每間學校的題目及水平不一，故考評局亦會以現有數據調適校本評核數據，根據考生校內成績及學校以往文憑試表現作評估，使學校能與學校之間能在同一個基礎下比較。
蘇國生表示相關的細節仍在研究中，萬一真的取消文憑試，將會盡快公佈有關安排。
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記者：郭家穎