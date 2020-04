【港產口罩供應】HKTVmall口罩被投訴欠鐵線　王維基親自承諾跟進被讚「最強客服」

▲ 女網民在網上投訴部份HKTVmall口罩竟沒有鐵線,相關帖文竟引到老闆王維基親自現身回應。

新冠肺炎疫情持續,HKTVmall周一(13日)起已接受登記,讓客戶購買口罩。不過,有因參加HKTVMall特別活動而已經收到口罩的女網民在facebook群組投訴,部份口罩竟沒有鐵線,相關帖文竟引到老闆王維基親自現身回應,網民紛紛大讚「最強客服」。

女網民坦言失望

據該名女網民日前在facebook群組「口罩分享區」,拍片分享HKTVMall口罩的開箱情況,卻發現5個口罩中有2個口罩的鼻樑位置竟沒有鐵線,她直言:「QC有問題是事實,不用盲撐」,又指自己對HKTVmall口罩有所期待,對此難免感到失望,故希望王維基可改善及注意。

沒想到有關帖文竟獲王維基親自在群組回應,王維基表示:「May I have your order number?? We will follow up」。女網民事後亦指,對王維基親自回應感到驚喜,而HKTVMall方面亦已聯絡她進行換貨,又指相信HKTVMall下批口罩情況會有所改善。

對於王維基的親身回應,大批網民都大加讚好,認為他十分親民和反應夠快,堪稱是「最強客服」,同時亦有網民表示自己亦有同樣問題,盼可作跟進改善。

曾被投訴口罩有臭膠味

此外,早前亦有網民投訴HKTVmall的口罩的有股臭膠味,HKTVmall亦隨即在官方facebook解釋,自家生產的口罩中,3層物料都含塑膠成份,但本身沒有味道。不過在製造過程中乛口罩機會以超聲波震動來產生熱力,將三層物料黏合或者加上Logo,此舉就可能令口罩出現塑膠味。

HKTVmall當時建議客戶口罩到手後,可把口罩開出來放在通風環境,味道應該會自然散去。

更多有關登記購買HKTVmall的口罩須知,請看:

【港產口罩供應】HKTVmalll隨機抽3000人買口罩 極速吸引120萬個電話號碼登記

【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98% HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98% HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康

立即查看:bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:王俊賢