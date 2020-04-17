  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (週五) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買餸自己煮】大廚教煮日式牛丼　簡單一個步驟去雪味令牛肉更嫩滑【有片】

休閒 14:28 2020/04/17

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

牛丼在日本是家常美食，亦是媽媽們的拿手菜式。（陳智良攝）

疫情持續，市民盡量足不出戶留家煮食，但每日早午晚3餐，就算中西合璧出動，久而久之，也未必能滿足一家大細的奄尖胃口。想要新鮮感的話，主婦們不妨跟高級日式料理餐廳FUMI 的總廚許育欣師傅學煮幾道簡單和食，首先出場的就有肉汁豐腴的牛丼，相信大人小朋友也喜歡。

立即去片睇師傅示範︰

早前有24小時日本牛丼連鎖店落戶香港，掀起一場騷動，市民日日大排長龍，非要試到碗牛丼不可。但其實牛丼在日本絕對是家常美食，亦是媽媽們的拿手菜式。FUMI 總廚許師傅就教路︰

「煮牛丼最緊要是保持牛肉鮮嫩，就算用急凍牛肉亦有秘訣，喜歡加蛋的朋友還可以自製溫泉蛋，炮製一碗自己專屬的溫泉蛋牛丼。」

煮牛丼，只需簡單幾樣材料便可。（陳智良攝）

材料︰

牛肉片 180至200克
洋葱 半隻
300克
白飯 1碗
50克
萬字醬油（濃味豉油） 50克
薑蓉、青葱、芝麻 適量

做法︰

1.牛肉片先氽水，在水微溫時可放進去，約淥20至30秒，揚散後便可撈起。

洋葱去皮切絲後，與調味料加入鍋內煮滾。（陳智良攝）

2.洋葱去皮洗淨，切成絲。

3.將水、糖、醬油、薑蓉及洋葱加入鍋內煮滾。

4.加入已汆水的牛肉片，再煮滾。

5.加生粉水埋芡，同步將白飯盛入碗中。

加生粉水打芡，牛肉吸收生粉水後會更嫩滑。（陳智良攝）

6.將煮好的洋葱牛肉鋪上飯上，可按喜好加青葱及芝麻，完成。

貼士：

  • 牛肉可選肥牛片或急凍牛肉片，汆水可將表面污垢或雪氣去除。
  • 牛肉汆水用的水，水溫不能太高，否則會太韌。
  • 上碟前加生粉水打芡，牛肉吸收生粉水後會更嫩滑。
  • 溫泉蛋做法：水溫保持65度，每隔5分鐘翻一翻雞蛋，約煮30分鐘便可。

高級日式料理餐廳FUMI 的總廚許育欣師傅，這次會教大家煮牛丼。（陳智良攝）

記者︰黃依情

相關文章

【買餸自己煮】急凍食材變滋味小食　IKEA兩款肉丸簡易食譜
17:23 2020/04/16
【買餸自己煮】急凍食材變滋味小食　IKEA兩款肉丸簡易食譜
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶　加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】
17:26 2020/03/24
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶　加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮滷水雞翼　要肉嫩最重要一個步驟【有片】
17:56 2020/04/07
【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮滷水雞翼　要肉嫩最重要一個步驟【有片】
食譜 日式料理 親子食譜 牛肉 美食 疫情 日本 香港

最高瀏覽

【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
18:01 2020/04/16
【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
19:32 2020/04/16
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元