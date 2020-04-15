【文憑試2020】蘇國生：鼓勵考生戴外科口罩進場考試　其他類型口罩亦可接受

▲ 文憑試試場內將提供防疫物資，如外科口罩、酒精搓手液、消毒紙巾、外科手套、和探熱器等。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局今日公布文憑試將在4月24日（星期五）如期開考，目標放榜日期為7月22日。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日

考評局為試場及監考人員提供防疫物資，如外科口罩、酒精搓手液、消毒紙巾、外科手套、和探熱器等。筆試時，考生必須正確地戴口罩，如擅自脫下口罩，會被視作違規。

香港考試及評核局秘書長蘇國生今日（15日）下午2時見傳媒，他鼓勵考生需戴上外科口罩進場考試，但亦可攜帶其他口罩，惟監考員在查核考生身份時，就需把口罩除下。

蘇國生表示亦會嚴格執行量體溫的程序，若考生的體溫超過警戒線，將會再用額探量及再用耳探量一次，如果仍是超過38度，會可以讓考生休息一下再量度，若然真的超過38度，將不能進場考試。

【文憑試2020】楊潤雄：如健康風險高或要求暫停考試 現難訂暫停指標

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：郭家穎