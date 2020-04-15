【冰封旅遊業】3月訪港旅客數字約8.2萬人次　按年下跌近99%

▲ 旅發局指踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人。（資料圖片）

香港旅遊發展局（旅發局）今日（15日）公布，3 月初步訪港旅客數字約8.2 萬人次，按年下跌近99%。根據數字，3月中之前，每日約有3,000至4,000旅客訪港，而3月19日起，即政府要求所有從海外入境人士須接受強制檢疫後，入境旅客已下跌至每日約1,000人。而有關數字在3月25日起，即政府禁止從海外抵港的非香港居民入境後，更進一步下跌至每日只有約300旅客。

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踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人，旅發局表示正積極籌備推動本港旅遊業復甦計劃，並已邀請包括旅遊、景點、酒店、航空、零售及會展業代表參與專案小組，定期就復甦計劃提供意見。旅發局亦計劃在疫情減退後與零售及餐飲業等界合作，先在本地推出宣傳計劃，帶動本地消費氣氛，以向旅客發出正面息，恢復來港旅遊的信心。

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責任編輯：伍瑋瑋