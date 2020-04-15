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【文憑試2020】楊潤雄：現階段未能公布復課日期　需看疫情發展情況

社會 15:24 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

教育局局長楊潤雄表示，現階段未能公布復課日期。(曾耀輝攝)

受新冠疫情影響，全港學校復課無期。政府今日（15日）宣布香港中學文憑試將於下周五（24日）開考。楊潤雄表示，現階段未能公布復課日期，需看疫情發展情況而訂。

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楊潤雄今日在記者會上被問到學生何時復課，他表示到今日為止未能得知復課日期，需看疫情發展情況。他指出，本港近日的確診數字減少，惟未知能否持續下去，亦不知各地疫情對本港的影響，又稱對外界聲音指「今年不會復課」是言之尚早。

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他又提到考試及復課不可以相提並論，因復課後，課室很難擺放太多有距離的座位，加上課堂上會有交流，復課的安排會繼續與業界及學校商討，堅持3個原則，包括疫情考慮、學校的準備，以及防疫物資的供應。

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楊潤雄續指，市面上的口罩供應方面比上個月充裕，亦見有很多本地生產的口罩，形容是一個「很好的現象」，當局會繼續留意市場物資。至於小五的呈分試會否取消，他表示現時未有訂下來的方案，會繼續與學界商討。

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記者：郭詩詩

疫情 楊潤雄 呈分試

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