【文憑試2020】家校會稱如DSE取消　憂校本評核難保公平公正

▲ 家校會稱如果DSE取消，擔心僅靠校本評核難保證公平公正

教育局和考評局今日（15日）宣布，香港中學文憑試將如期於下周五（24日）開考，家庭與學校合作事宜委員會作回應指，家長對作為後備方案的「校本評核」存在疑惑，亦擔心部份試場的考生座位距離不足1.8米，希望局方作更多解釋。

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊指，家長普遍關注中學會如何計算校內評估成績及預計成績。他續指，今個學年因社會事件及疫情, 中六學生返校時間不多，而且不少中學未能舉行中六模擬考試。如若學校要求中六學生在家進行線上測驗、考試、或評估，亦難保公平公正。

湯修齊建議中學主動與家長教師會溝通, 解釋學校計算中六學生評估成績及預計成績的準則及方法, 令家長釋懷.

另外，湯修齊指家長極之關注子女安全, 尤其是考生之間的距離。湯修齊表示，如部份試場考生的距離少於1.8米, 會令公眾失望，家長普遍要求教育局及考評局盡快解釋，有多少試場的學生距離將不足1.8米, 以及距離不足1.8米仍然是安全距離的專家論據, 令家長釋懷。

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責任編輯：陳梓蔚