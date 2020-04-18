【健康專訪】38歲OL兩度切卵巢瘤後成功懷孕　婦產科醫生：卵巢瘤可造成卵巢早衰

▲ 婦產科專科醫生董曉方提醒女士，一旦有意懷孕須及早計劃。

新冠肺炎爆發之時，可能打亂了不少人的生育計劃，事實上香港時代步伐急速，夫婦晚婚、遲婚以及高齡產子甚為常見，而女士生育也受多種原因影響，例如出現卵巢早衰的情況。有婦產科專科醫生指出，卵巢早衰可能是天生，但吸煙、過量運動及壓力亦會導致不育情況出現，建議相關人士如有意懷孕要盡早計劃。

▲ 婦產科專科醫生董曉方指出吸煙、過量運動及壓力會導致不育情況出現。（車耀開攝）

婦產科專科醫生董曉方在接受TOPick專訪時指出，女性只要在40歲前出現停經、潮熱陰道乾澀等徵狀，即有可能是卵巢早衰，相關患者佔女性人口大約1%人，有逾一半人士早衰原因不明。她表示，卵巢早衰並不代表一瞬間失去卵巢功能，而是逐漸退化，醫生可透過抽血檢測賀爾蒙指數來判斷女性是否患有卵巢早衰，如最少相隔一個月檢測卵泡刺激素（FSH）指數，2次的指數均高於25度，即代表卵巢早衰。

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曾有一名38歲的OL多次想生育但無果而感到絕望，甚至放棄工作專心計劃生育，董曉方就認為要在適時作出抉擇：

如已經35、36歲就不要再拼搏了，要不選擇生BB，要不選擇拼搏工作！但要生就早點計劃，25至30歲最易生！

她憶述患者的情況，該名女士在32歲時已無進行避孕，曾兩度進行切割卵巢瘤手術，加上其輸卵管有積水，導致卵巢功能退化。她解釋由於輸卵管積水會導致子宮令胎盤難著床，因此需進行2次試管嬰兒療程，過程中共培育2個胚胎；患者及後做手術將輸卵管積水清掉後，再進行移植胚胎並成功懷孕。她表示，患者得知懷孕後感到開心：

她之前幾乎絕望了，每次說起無法成功懷孕都想哭；得知成功後，她感到十分高興，認是奇蹟。

▲ 婦產科專科醫生董曉方指出一般女性出生時有70萬粒卵子。（車耀開攝）

至於為何會卵巢早衰？董曉方解釋，當中有3成患者曾出現子宮內膜異位病，俗稱朱古力瘤；而天生較少卵子、卵子流失速度較快、曾進行化療或電療手術、有吸煙習慣、身體機能出現問題，如患紅斑狼瘡症亦會有早衰的機會。

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由於早衰的患者提早失去部分女性賀爾蒙，會影響心臟及導致骨質疏鬆，甚至會因情緒低落而患上抑鬱症。她建議相關人士在40至50歲期間，可服用賀爾蒙補充劑保護心臟及骨骼，而有卵巢早衰家族史的人士應盡早計劃懷孕或存卵，例如選擇接受卵子捐贈再移植到子宮內進行授孕。

董曉方又提醒有意計劃生育的女性應保持良好生活習慣，包括三餐定時、減少進食含高飽和脂肪食物、多吃蔬果、每天睡覺6至8小時、避免飲酒、多進食抗氧化食品等。

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記者：郭詩詩