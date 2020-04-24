  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (週五) 10:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【停課不停學】小四英文名校精選試題答案　學習頻率副詞差異性

親子 00:00 2020/04/24

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

小四英文名校精選試題答案。

新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五名校精選試題參考答案：

Part A.

1. seldom

2. always

3. seldom

4. sometimes

5. always

Part B.

1. Where

2. When

3. What

4. Why

5. How

Part C.

1. a packet of 

2. one

3. thirty six dollars and twenty cents

4. Are they

5. some

6. loaves

7. a jar of 

8. cans

9. a bar of

答案由「一學趣教育中心」提供。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

中小學教育 家庭教育 呈分試 中小學考試 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
16:58 2020/04/23
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【小豬出軌】羅志祥被周揚青爆私生活荒淫　入行26年收割林心如+安心亞等台灣女神
11:31 2020/04/23
【小豬出軌】羅志祥被周揚青爆私生活荒淫　入行26年收割林心如+安心亞等台灣女神
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
16:12 2020/04/23
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身