【停課不停學】小四英文名校精選試題答案 學習頻率副詞差異性
親子 00:00 2020/04/24
新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。
以下為小五名校精選試題參考答案：
Part A.
1. seldom
2. always
3. seldom
4. sometimes
5. always
Part B.
1. Where
2. When
3. What
4. Why
5. How
Part C.
1. a packet of
2. one
3. thirty six dollars and twenty cents
4. Are they
5. some
6. loaves
7. a jar of
8. cans
9. a bar of
答案由「一學趣教育中心」提供。
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