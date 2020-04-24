【停課不停學】小四英文名校精選試題答案　學習頻率副詞差異性

▲ 小四英文名校精選試題答案。

新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五名校精選試題參考答案：

Part A.

1. seldom

2. always

3. seldom

4. sometimes

5. always

Part B.

1. Where

2. When

3. What

4. Why

5. How

Part C.

1. a packet of

2. one

3. thirty six dollars and twenty cents

4. Are they

5. some

6. loaves

7. a jar of

8. cans

9. a bar of

答案由「一學趣教育中心」提供。

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