【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍山澗挑戰瀑降　情緒崩潰喊唔停

▲ 沈殷怡完成瀑降後不斷爆喊。（ViuTV提供）

ViuTV熱播節目《美女郊遊遊》找來「Double S」沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）聯同ERROR副隊長何啟華（阿Dee），走遍香港名山奇石及彎曲小徑。今晚（15日）播出的最新一集，更挑戰玩瀑降！

《美女郊遊遊》的郊遊路線難度由淺入深，其中包括：東龍島、破邊洲、白沙澳、四疊潭及蚺蛇尖等。而每集均有極具挑戰性的戶外活動環節，讓觀眾見證到主持們的驚人成長。

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▲ 一向膽小的陳欣妍早明言畏高及怕水。（ViuTV提供）

今晚播出的第3集，沈殷怡、陳欣妍走到粉嶺屏南石澗，挑戰極限運動瀑降（Canyoning），二人需沿著瀑布上游遊繩下降。

在教練的指導下，沈殷怡、陳欣妍亦做足安全措施，身穿整齊攀山裝備及佩戴頭盔等。

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▲ 沈殷怡相當緊張。（ViuTV提供）

開始前，沈殷怡本來對玩瀑降感到興奮，到落手落腳去玩時卻受驚過度，期間在上遊的導演向下「放水」加大難度，沈開始緊張起來大嗌「你係咪痴線嫁！導演！」。

▲ 在旁的阿Dee安慰沈殷怡。（ViuTV提供）

完成後她在澗邊不斷爆喊「嗰刻我真係好崩潰，覺得所有工作人員都背叛我！」。

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▲ 陳欣妍與沈殷怡相當好朋友，二人相擁互相安慰。（ViuTV提供）

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而一向膽小的陳欣妍早明言畏高及怕水，邊哭邊叫教練陪她完成整條瀑降：「你唔好拋低我啦！」突然間上遊有水一湧而下，令陳欣妍愈來愈緊張。