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【西班牙研究】確診患者現腳部病變長出紫色奇怪「水痘」 專家稱或成無症狀感染早期預警

健康 16:09 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

確診患者出現腳部病變，長出紫色奇怪「水痘」，專家稱或成無症狀感染早期預警。

新冠肺炎疫情持續蔓延，早前有研究指「失去味覺或嗅覺」可能是感染病毒的症狀之一。近日有西班牙專家發現，許多新冠肺炎患者出現腳部病變，腳趾上長出類似水痘的紫色病灶。專家指出，這種病變可能是無症狀感染者的早期預警，但目前仍需進一步研究。

腳趾長出紫色病灶

根據英國《鏡報》報道，西班牙足科學院總理事會（Spanish General Council of Official Podiatrist Colleges）發表聲明指出，發現當地許多新冠肺炎患者出現腳部病變，他們的腳趾長出紫色病灶，與水痘、麻疹或凍瘡非常相似，通常會癒合而不留任何痕跡。

不少患者腳上長出類似水痘的紫色病灶。（圖片來源：Spanish General Council of Official Podiatrist Colleges）

常見於青年和兒童患者

報道亦指出，除了西班牙，意大利和法國都有大量患者出現以上情況。專家又形容，這是一個「奇怪的發現（curious finding）」，並表示以上症狀常見於青少年和兒童新冠肺炎患者，部分成年患者亦有出現這種足部病變。

專家指，這種病變有機會是檢測到新冠病毒的跡象，促請市民保持警惕，以避免傳染。但又強調，目前尚未有十足科學證據，仍需進一步研究新冠病毒與病變之間的關係。

報道又提到，早前國際足科醫生聯合會（International Federation of Podiatrists）發表報告，一名13歲男孩的腳上出現病變，他最初被診斷為被蜘蛛咬傷，但數天後出現新冠病毒症狀。

【哈佛研究】除非開發出新冠疫苗或有效療法　社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年

責任編輯：羅嘉欣

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