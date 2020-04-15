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【防疫抗疫基金】體育文化從業員多屬自僱人士 促港府補漏拾遺增補貼

政治 16:09 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，疫情下收到大量業界的求助，又指業界普遍歡迎支援措施，但7500元未必能支援業界等到新學年來臨，希望能夠增加金額。（陳宛彤攝）

港府曾先後推出兩輪防疫基金，第二輪涉款1375億元已在上星期公布，當中有810億用作保就業計劃作工資補貼，自僱人士則有7500元一筆過津貼。不過，體育文化從業員認為仍有不足，尤其業界多屬自僱人士，冀可增加補貼。

香港舞蹈聯席代表杜紹樑表示，第二輪基金有工資補貼，又為處所提供津貼，為業界提供適當的幫助，不過仍有不足。杜續指，每年有不少畢業生投身藝術行業，但當中只有少部份為全職人士，大部份都是以自僱方式工作，如興趣班導師，而全港學校已停課多個月，行內已出現減薪、停薪及無薪假的情況，已知有行內人士要轉行送外賣、速遞等以維持生計，直指一筆過資助7500元是不足夠，希望能夠提高金額及盡快發放。

香港泰拳理事會主席冼林沃補充，疫情之下各行各業叫苦連天，而武館面積大約800呎至數千呎，大型武館的租金以數十萬計，而政府只提供10萬元資助並不足夠，希望較大型武館可獲更多津貼。他續指，近日疫情有所緩和，希望限禁令到期時不會延長，令到武館可重新運作，如作個別教授等。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，疫情下收到大量業界的求助，又指業界普遍歡迎支援措施，但7500元未必能支援業界等到新學年來臨，希望能夠增加金額。

記者：陳宛彤

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