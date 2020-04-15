【新冠肺炎】籲市民勿放鬆警惕做好社交距離　鍾南山稱讚香港防疫工作做得好

▲ 鍾南山表示，香港疫情工作處理得好，只要做好保持社交距離等工作就不會再發生大型爆發。

新冠肺炎疫情已肆虐本港多月，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，香港疫情工作處理得好，只要做好保持社交距離等工作就不會再發生大型爆發。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，日前以廣東話接受香港政策研究所香港願景計劃專訪，他提到今次疫情的傳播速度遠較沙士及中東呼吸綜合症都高為高，1人可以傳染3人，死亡率亦較流感高10至20倍。

同時，他指出香港目前的防疫工作做得不錯，死亡率相比全世界仍屬低水平。他強調，現時最重要是做好預防工作，包括好好保持社交距離、及早發現感染者並隔離、追逐密切接觸者等，相信不會再出現大型爆發。

他又指，現時香港內部處理疫情良好，除了因為政府努力外，市民亦很自覺，相信是因為過去沙士的經驗。不過，他警告若一旦放鬆警剔，當有輸入個案，又會令病例增加。

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責任編輯：羅嘉欣