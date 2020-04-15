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涉藏汽油彈及鐵錘　17歲男生被判入勞教中心

社會 16:15 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

被告為17歲蔡姓男生，早前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器。（資料圖片）

去年11.11有人發起於18區堵路，凌晨有人破壞屯門某輕鐵站，警員接報駕車到場，途中發現有人正攀爬圍欄，其中17歲男生拿起載有汽油彈的袋逃跑，其後被捕。涉案男生早前承認1項管有攻擊性武器罪，今（15日）於屯門裁判法院被判入勞教中心。裁判官表示相信被告守法意識薄弱而犯案，接納報告建議判被告入勞教中心。

被告為17歲蔡姓男生，早前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指他於2019年11月11日，在‪屯門澤豐花園‬附近管有1個汽油彈及1把鐵錘。

署理主任裁判官張潔宜判刑時指，被告沒有犯罪記錄，早前為他索取的更新及勞教中心報告顯示，被告入讀中學後開始「貪玩」，成績及操行均有退步，至2019年一度輟學及做兼職，同年入讀青年學院，被告犯事後有反省，並決心改過，重新投入學業。裁判官相信被告犯事因為其守法意識薄弱，判入勞教中心對他改過自身有莫大幫助，遂接納報告建議判處被告入勞教中心。

案情指當天約凌晨4時，警方接報指有人破壞銀圍輕鐵站，警員駕車途中發現3名男子正攀爬圍欄，被告拿起地上的灰色袋逃跑，袋內有毛巾、內有綠色黏性液體的玻璃瓶、鐵錘、口罩、打火機等。被告及後一邊跑一邊丟下物資，跑至澤豐街一帶時被捕。經檢驗後，玻璃瓶內液體為汽油。

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更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

記者：林欣樂

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