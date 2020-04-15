【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄　連續第四日單位數增幅

▲ 張竹君下午公布本港最新疫情。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增4宗確診個案，患者全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1016宗，另有一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出公布的新增個案，4名患者分別是22歲留學英國男生，42歲男士在英國居住、36歲男士曾到荷蘭，另一名60歲女士曾到摩洛哥。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文