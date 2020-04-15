涉刑毁旺角站逾26萬元設施　侍應擬認罪處理破產事宜

▲ 涉案被告容志強（29歲）被控於2019年9月6日在‪旺角港鐵站近E‬出口大堂內，損壞6部出入閘機、8部售票機、及1部八達通機等設施。（資料圖片）

去年9月6日有人於太子港鐵站至旺角地鐵站一帶示威，要求港鐵交出8.31閉路電視片段，當晚1名侍應涉破壞旺角站出入閘機及售票機等設施，事後被控刑事損壞罪。案件今（15日）於西九龍裁判法院再提訊時，侍應表示擬認罪及賠償26.7萬元，惟他已被頒令破產，因此要求押後至下月待處理破產事宜。

涉案被告容志強（29歲）被控於2019年9月6日在‪旺角港鐵站近E‬出口大堂內，損壞6部出入閘機、8部售票機、及1部八達通機等設施。

辯方今指出被告擬承認刑事損壞罪，亦有意對港鐵作出賠償，但由於被告已被頒令破產，而賠償金額涉款約26.7萬元，因此被告需時研究相關的《破產條例》，要求將案件押後4周，並承諾於下次聆訊會準備好求情陳詞。

裁判官將案件押後至5月13日再訊，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝