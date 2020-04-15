【小燈泡案】媽媽泣求判兇手死刑無效　纏訟4年最高法院駁回上訴犯人維持無期徒刑

▲ 殺害小燈泡兇手維持無期徒刑。

3歲女童「小燈泡」被當街斬死一案，在2016年震驚兩岸，經過多年審訊，台灣高等法院在今年1月宣判，犯人王景玉維持無期徒刑，最高法院今日（15日）駁回上訴，即被告維持無期徒刑，逃過死刑，全案審結，控辯雙方不得再上訴。小燈泡父母暫未就案件作出回應。

「小燈泡」案件的一審和二審均認定，兇手王景玉罹患思覺失調症，判處無期徒刑，最高法院以高院前審相關論述理由不備等理由發回更審。2019年12月24日，台灣高院開庭審理進行最後辯論程序，當時檢控官認為兇手王景玉的惡性重大，建議判處極刑（死刑）。

在今年1月21日，高等法院仍認定王景玉犯下「成年人故意殺害兒童罪」，但維持一二審的見解，認定王男只要定時服藥就能控制病情，有教化可能，殺人犯行明確但沒有判處死刑必要，所以維持判處無期徒刑，褫奪公權終身。其後王景玉及檢察官均就案件上訴，而最高法院今日駁回上訴，被告維持無期徒刑，逃過死刑，全案審結。

小燈泡媽媽曾泣求判兇手死刑

案發於2016年3月28日，患有精神病及毒品前科的35歲王景玉先在市場買菜刀，其後騎電單車隨機尋找犯案目標。而當時3歲的「小燈泡」騎著單車與媽媽王婉諭一同到車站接外公。王景玉從「小燈泡」後方接近她，並用菜刀朝小燈泡頸部猛斬23刀，「小燈泡」當場死亡、身首分離，而王景玉隨即被附近民眾制伏。

「小燈泡」媽媽王婉諭曾在庭上哽咽陳述，建議將王景玉判處極刑（死刑），「因為國家對精神疾病照顧並不完善，王景玉有高度再犯可能，所以希望能將他判死。」

我們最想要的當然是小燈泡從來沒有離開，退一萬步，我要其他的孩子不再遭受同樣的噩運。一命抵一命，是對小燈泡生命的羞辱。在我心底，小燈泡的命絕不會與王先生的性命等價。

而在今年1月高院宣判後，小燈泡父母亦發聲明回應，他們在意的，從來不只是訴訟程序裡，對被告的評價或犯罪的懲罰，而是希望致力於防免悲劇再發生，保護更多孩子。針對判決結果，他們沒有失望的情緒，也沒有血淚的控訴，但強調這並非他們理性冷靜。

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責任編輯：王明芳