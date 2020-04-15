【新冠肺炎】醫管局：10名留醫患者情況危殆　46歲警長由危殆轉嚴重

▲ 庾慧玲表示早前瑪嘉烈醫院院內感染事件中，沒有醫護人員需要接受隔離及被列為緊密接觸者。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（15日）指過去24小時醫管局向衞生署呈報30宗懷疑個案，現時共有571位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有25名確診病人康復出院，累計至今共有459人康復出院，現時沒有確診者正在等候入院。

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直至中午12時，現時仍有550名患者分別在14間公立醫院留醫，其中10人情況危殆個案編號分別為第192 、461、498、595、665、698、833、840、857 及956宗個案，其中第854宗個案，46歲警長情況由危殆轉嚴重。另有8人情況嚴重 ，532名患者情況穩定 。

庾慧玲續指病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,127張及578間，使用率分別是56.5%及67.1%，由於現時有維修工程，故有三張隔離病床會停用。

此外，庾慧玲表示早前瑪嘉烈醫院院內感染的個案，專家指其傳染風險極低，因此現時沒有醫護人員需要接受隔離及被列為緊密接觸者。

庾慧玲表示現時會有病人持續會到醫院複診，當中有114人已複診，亦沒有康復病人再次復發，至於疫情對病人的臨床影響就需要醫生用時間整合才可能得知。

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記者：郭家穎